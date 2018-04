"Opéraporno" : Quand le Rond-Point franchit allègrement la ligne rouge...

THEATRE

« Opéraporno »

de Pierre Guillois

Mise en scène : Pierre Guillois

Composition musicale : Nicolas Ducloux

Avec Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flannan Obé, François-Michel Van der Rest

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

2 bis Avenue Franklin Delanoe Roosevelt

75 008 Paris

Réservations: 01 44 95 98 00

www.theatredurondpoint.fr

Jusqu’au 22 avril 2018. Puis tournée : Lannion (Carré Magique) les 25 et 26 mai, Brest (Le Quartz), les 29 et 30 mai.

>RECOMMANDATION

BON

>THEME

Ce devait être un week-end à la campagne, quelque part dans le marais poitevin.

En famille. Un homme dans la quarantaine et Clothilde, sa jeune compagne du moment, Victor, son fils (post-ado), et sa mère, dite « la Vieille », qu’on a oubliée dans la voiture.

Ce devait être une fête champêtre, un week-end ordinaire avec étang, vieille barque, cabanon et ponton. Mais vite, ça va dégénérer. Ça commence par un canotage torride avec le jeune homme et sa belle-mère. Ça enchaîne encor plus vite avec des tromperies, du sexe à gogo et aussi des orgies enchantées. On bouscule les tabous, entre opéra et comique. Il y a, dans l’air, du porno soft- et l’auteur, dans une note d’intention, a prévenu : « La seule clé de notre salut est l’humour. Le rire seul nous sauvera du véritable outrage. Il ne s’agit pourtant pas de prendre tout cela à la légère ». Ça va jongler entre sous-entendus, propos et situations grivois. Ça va chanter aussi; attention, les oreilles chastes, restez fermées, même si, dans l’air, flotte une sensation de langueur qu’on pourrait trouver et entendre chez Debussy ou encore Eric Satie… alors que les quatre personnages se mettent à chanter, en chœur, en mode opératique : « On ne fiste pas son fils, son petit-fils (…) on n’éjacule pas dans grand-mère ». Chers ami(e)s de la poésie, bienvenue au club !

>POINTS FORTS

-L’art du mauvais goût, poussé à son extrême par Pierre Guillois pour l’écriture du texte et la mise en scène, et Nicolas Ducloux pour la musique.

-Quand l’opérette rencontre le porno (soft, on ne le précisera jamais assez), c’est follement pétillant… à la condition impérative de tout considérer au troisième degré, voire au quatrième et même plus !

-Pas une once de morale dans cet « Opéraporno », seulement une ode au salace et au grivois.

-La formidable performance de Jean-Paul Muel, tout simplement étourdissant dans le rôle et les habits de la grand-mère, dite « La Vieille ».

>POINTS FAIBLES

-L’auteur revendique l’humour pour décaper l’opérette. Malheureusement, à certains moments, l’art du trash paraît lui échapper; on frise alors non plus l’humour et le rire féroce mais le rire gras, presque la vulgarité.