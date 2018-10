Onze nuances de Bercy : quand le narratif gouvernemental d’une “France qui va bien” se prend les pieds dans le tapis des statistiques

On peut louer l'effort fourni qui vise à convaincre la population que tout ne va donc pas si mal, ce qui peut se comprendre dans un contexte de chute verticale dans les sondages d'un Emmanuel Macron dont la côte de popularité reste toujours aussi corrélée à la confiance des ménages en France. Malheureusement, le ressenti des Français n'est pas exactement corrélé aux "indices" de Bercy.

Confiance des ménages 2016-2018. INSEE

Ce que l'on peut constater, c'est une nette baisse de cette confiance des ménages en France depuis le point haut enregistré en juin 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron.

Un point haut qui pourrait trouver son explication dans l'espoir suscité par le résultat du scrutin, mais dont l'évolution ultérieure démontre que c'est la déception qui l'emporte largement.

L'enjeu est alors de comprendre pourquoi les Français ont de moins en moins confiance alors que les "indices" de Bercy montrent le contraire. Deux hypothèses s'ouvrent alors, soit les Français sont de mauvaise foi, soit Bercy présente les choses sous un jour un poil plus favorable à ce qu'en est la réalité.

1-Intitulé "Les créations d'emplois en forte hausse" -

Le graphique utilisé par Bercy est titré de façon sobre "les créations d'emplois en forte hausse" mais utilise des données partielles, c’est-à-dire le secteur marchand non agricole, et présente les choses avec une petite astuce classique, celle du lissage annuel, qui permet de masquer les variations d'une période à une autre. En l'espèce, peut-être serait-il nécessaire de regarder plus précisément ce qui se passe sur la partie droite du graphique, cette baisse qui s'amorce lors de l'année 2018. En ne lissant pas les données, et en prenant l'emploi total du secteur privé, cela donne ca :

Créations d'emplois en milliers.(ensemble privé). INSEE

Ce que l'on peut constater, c'est que les deux derniers chiffres trimestriels sont les plus mauvais depuis deux ans, après une embellie effective lors de l'année 2017. Rien de bien surprenant finalement, dans un moment ou le bon chiffre de la croissance de 2017 (2.3%) s'est sérieusement érodé au cours de cette année 2018, avec des chiffres trimestriels d'une croissance à 0.2% (au 1er et au 2e trimestre 2018). Lors du dernier trimestre, ce sont 24 300 emplois qui ont été créés dans le privé contre 112 100 au dernier trimestre 2017. Un constat plus honnête aurait été de dire qu'effectivement, la France commençait à aller mieux, mais que depuis 2018, le mal mord une nouvelle fois le pays. Selon Eurostat, entre le T2 2017 et le T2 2018, la France est 18e sur 19 au sein de la zone euro au petit jeu de la création d'emplois, avec un taux de 0.8% contre 1.5% pour l'ensemble des membres.

2-Intitulé "Le Chômage des jeunes en baisse"-

À en croire ce graphique, le résultat est prodigieux. Le chômage des jeunes se serait effondré d'un taux de 30% en 2016 à un taux de 15% en cette année 2018, il aurait en toute logique "diminué de moitié". Du côté de l'INSEE, si on constate bien une baisse, celle-ci est d'une autre ampleur, le taux de chômage des jeunes serait passé de 24.9% au T1 2016 à 20.8 au T2 2018, ce qui représente une baisse de 4.1 points, mais pas une baisse de 15 points comme le graphique de Bercy ne le suggère. Allons voir la source utilisée par Bercy, la DARES, pour essayer de comprendre si quelque chose a pu échapper à l'INSEE concernant la forte baisse visible à droite du graphique de Bercy. Mais là encore, la DARES fait état de 464 500 jeunes chômeurs en décembre 2017 contre 475 900 à la fin août 2018, soit une hausse de 11.400.