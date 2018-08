"Ils ont les dollars, nous avons Allah!" déclara Erdogan. Et la livre turque tomba encore plus bas…

Contrairement aux prédictions, les taux immobiliers ont atteint leur plus bas historique : 1.43%.

La lumière bleue est omniprésente dans notre quotidien, pour le plus grand malheur de nos yeux.

Extrait du livre "La cyberdéfense, politique de l'espace numérique" de Stéphane Taillat, Amaël Cattaruzza et Didier Danet aux éditions Armand Colin. (1/2)

Extrait de "1064, Barbastro", par Carlos Laliena Corbera et Philippe Sénac, NRF Essais (2/2).

Dans une semaine, l'Espagne commémorera l'anniversaire des attentats du 17 et 18 août 2017, qui avaient causé la mort de 15 personnes. Mais ses préoccupations sont autres.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Début du vote au second tour de la présidentielle malienne

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La bourse d'Ankara est restée rétive à cet appel. Et, négligeant tout à fait Allah qui n'est quand même pas rien, a continué à baisser. Le Coran n'est pas le livre de chevet des investisseurs turcs : la livre est tombée encore plus bas.

"Pour sauver notre livre précipitez-vous dans les banques et échangez vos dollars, vos euros, votre or pour notre monnaie nationale". Cela n'a fait qu'augmenter la panique.

Donald Trump défend les siens. Accusé de terrorisme un pasteur américain est emprisonné en Turquie. Alors le président des Etats-Unis a montré ses muscles. Il a imposé des taxes prohibitives sur l'acier et l'aluminium turcs.

