One Planet Summit : pourquoi la croissance n’est pas l’ennemie de l'environnement mais celle qui pourra nous sauver

Atlantico : Depuis plusieurs semaines, et en étant à l'origine de l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète, l'astrophysicien Aurélien Barreau fait figure de nouvelle figure de la lutte écologique. Cependant, en faisant un lien entre croissance économique et réchauffement climatique, cette approche ne néglige-t-elle pas notre capacité à décorréler croissance, exploitation des ressources, et rejet de gaz à effets de serre ?

Alexandre Delaigue : Si l'on raisonne de cette manière, cela veut dire que l'on raisonne à technique constante. Raisonner de cette manière, c'est augmenter la production avec des techniques qui seront constantes et dont l'intensité en carbone va être elle aussi constante.

Mais ce calcul ne tient pas la route économiquement. Le principe même de la croissance, c'est justement de changer de technique de production.

Il existe un exemple historique qui date d'il y a un peu plus d'un siècle. Vers 1860, un économiste anglais s'était vu confier la mission de calculer l'évolution de la consommation britannique de charbon. Il avait calculé qu'un siècle plus tard, la Grande-Bretagne, si elle continuait de croître au même rythme, allait consommer plus de charbon que l'intégralité des stocks mondiaux.

Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une substitution de technique. Les Britanniques ont continué d'utiliser plus de charbon, mais pas du tout dans les proportions prévues, car il y a eu entre temps de nouvelles technologies qui ont abouti au fait d'utiliser moins de charbon dans toute une série de domaine.

La croissance repose sur des nouvelles technologies. Par définition, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas ce dont nous sommes capables de faire et partir du principe que l'intensité en carbone de la croissance va être constante de manière indéfinie est assez faux. Les émissions de carbone par unité de PIB ont tendance à diminuer dans beaucoup de pays riches. D'autre part, c'est aussi négliger la possibilité de changement technique.

Bien sûr, il est aussi tout à fait possible que l'intensité en carbone par PIB augmente plus vite plus tard. Mais il ne faut pas exclure que sous l'effet d'un certain nombre de politiques publiques, de prises de conscience, nous arrivons à réduire notre intensité en carbone de la croissance.

Il n'est pas possible de faire ce genre de prévision, cela ne correspond pas à la réalité.

"Il faut s'opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre confort" seraient ainsi les solutions envisageables pour faire face au défi auquel nous faisons face aujourd’hui. Cependant, dans une telle logique de décroissance, et en prenant en compte le fait que la population mondiale pourrait atteindre de 8.5 à 12 milliards de personnes avant de décliner, ne peut-on pas plutôt anticiper des sacrifices bien plus importants qu'"un peu de confort" et "un peu de liberté" ?

Dire que c'est "un petit peu", pardonnez-moi, c'est soit se tromper complétement soit ne pas dire la vérité aux gens. Car si l'on veut faire le calcul, on se retrouve avec une équation décroissante qui est absolument impossible.