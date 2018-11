On le sait désormais, c’est l’après-midi qu’on brûle le plus de calories et voilà les conclusions à en tirer

Atlantico : A quoi cela sert-il de connaître le moment de la journée où l'on brûle le plus de calories ?

Béatrice de Reynal : Il est important de bien connaître son rythme, même s’il est toujours possible de le modifier. Le corps sait très bien s’adapter à une situation, puis s’adapter à une autre. Il faut seulement lui laisser le temps.

Par exemple, un Français qui se lève à 7 h pour aller travailler de 9 h à 18 h puis genre chez lui en faisant, dans l’espace, différentes tâches (courses, visites… ) ou travaux ménagers (ménage, cuisine, devoirs des enfants) puis dîner, reste à converser ou à regarder un écran puis s’occupe de lui et va dormir à 23 h.

Il sera le plus performant intellectuellement et métaboliquement dans la première partie de sa journée (de 7 à 13/14 h). S’il prend un petit-déjeuner correct, il sera performant toute la matinée, sans trou.

S’il change brutalement et passe travailleur de nuit, il devra s’adapter : alors il sera plus performant en début de période (soirée) plutôt qu’au creux de la nuit, et pire, en fin de nuit. De sa nourriture viendra sa performance.

Après chacun des repas principaux, il faut savoir que votre métabolisme est profondément modifié ; la vascularisation se modifie, passant des membres et cerveau plutôt vers le système digestif. C’est pourquoi après un gros repas, on éprouve l’envie d’une sieste. C’est le moment de la journée où on est le moins opérant intellectuellement et musculaire ment. Mais on a aussi « une extra-chaleur postprandiale » : c’est -à- dire que la température du corps s’élève (une partie des sucres sont utilisés et transformés en chaleur). On brûle des calories. On les gaspille, aussi.

Peut-on influer sur notre horloge biologique interne en ayant des comportements adaptés ?

Bien sûr, on peut influer sur notre horloge biologique : nos sens (vue principalement, mais aussi tous les autres sens) perçoivent les rythmes circadiens et nycthéméraux (jour, nuit) et adaptent nos cycles hormonaux. Enfermés dans une grotte, on perd ces signaux, mais le corps poursuit des cycles qui alors, sont souvent plus courts ou un peu plus longs. De votre rythme de sommeil (qui dépend d’hormones) et de nourriture (repas réguliers), découlera votre équilibre personnel.

La régularité convient mieux aux métabolismes. Heures de repas réguliers, pas d’écarts, pas de creux. Et un contenu alimentaire régulier, équilibré, même s’il doit être très varié.

Rassurez-vous : le corps humain, grâce à son génome complexe et riche, peut s’adapter à toutes les situations. Vous pourriez vous adapter bien plus rapidement que vous pourrez l’imaginer, aux rythmes des Inuits ou celui des Touaregs. Régimes presqu’exclusivement animaux. Mais si vous partez vivre au Japon ou en Inde, vous vous adapterez d’autant plus facilement que l’écart circadien est proche.