“On ne vit pas 1958, on vit la Renaissance. Notre civilisation peut disparaître” : l’orientation du quinquennat est-elle à la hauteur des diagnostics sans appel d’Emmanuel Macron ?

Selon des propos rapportés par l'écrivain Philippe Besson, Emmanuel Macron aurait indiqué, en 2016, lors de son départ du gouvernement : "Je ne suis pas un dissimulateur et je me devais d’être en cohérence, il fallait que je parte. Pourtant, je ne suis pas un homme de rupture. Je déteste le conflit." C’est la période qui l’aurait aidé à franchir le Rubicon : "Une période très grave. La décomposition du capitalisme, la tension démographique, un changement technologique majeur. On ne vit pas 1958, on vit la Renaissance.

Notre civilisation peut disparaître, elle est peut-être déjà morte. Je suis peut-être le dernier Aztèque qui gigote. Les petites compromissions et les pratiques disciplinaires, ça n’était plus à la hauteur de la situation. J’ai préféré partir et prendre le risque de périr." Je sursaute : "Périr ?" Il s’explique : "Si je me rate, je serai sorti de leur système. Cela étant, je m’en fiche, d’être sorti de leur système.". Plus d'une année plus tad, dans une interview donnée au journal le Point, le philosophe Peter Sloterdijk déclare : "Cela étant dit, je remarque quand même chez votre président Macron une tendance à utiliser un vocabulaire parfois un peu surdimensionné".

En faisant la synthèse, pourrait-on estimer que l'entame du quinquennat est à la hauteur du diagnostic d'Emmanuel Macron ?

Edouard Husson : Il faudra que les historiens fassent une analyse fine des propos rapportés par tel ou tel mémorialiste ou observateur de la période. Macron a senti l'ambition monter en lui, il a éprouvé auprès de différents interlocuteurs des idées, des projets, la perspective d'une candidature. Honnêteté, cohérence, obéissance à une nécessité intérieure, goût du rassemblement au point qu'il aurait dû forcer sa nature pour franchir le Rubicon: tout ceci témoigne, si les propos rapportés sont exacts, de la première tentative de construire une histoire, un récit qui fut ensuite celui de la campagne. Après cela vient la vision: la conscience de la troisième révolution industrielle, interprétée comme un changement de civilisation. Observez comment, tout d'un coup, surgit 1958, donc de Gaulle, avec l'affirmation explicite que le Général n'avait pas affaire à un défi aussi important que celui de notre époque. Irrévérence envers le fondateur de la Vè République? Arrogance? C'est ce que suggère Peter Sloterdijk, le philosophe allemand d'origine néerlandaise, avec un sérieux manque de sens historique et de compréhension de la logique des institutions de la Vè République. L'élection présidentielle française est une épreuve difficile à surestimer. Un candidat qui se lancerait sans avoir une ambition quelque peu démesurée a peu de chance d'arriver au bout. L'intuition du Général de Gaulle en instituant l'élection du Président au suffrage universel était celle d'une épreuve à même de faire émerger un caractère bien trempé et une vision, un homme ou une femme qui fussent à la dimension d'un pays chargé d'histoire et de projets. Et c'est bien ce qui se passe: regardez la campagne de 2007; les Français ont eu à choisir plus particulièrement entre trois candidats dont un penseur de petit calibre comme Sloterdijk aurait pu dire qu'ils étaient atteints de démesure: vous souvenez-vous du côté "Jeanne Hachette" de Ségolène Royal; de la conviction au fond très peu politique d'un Bayrou qu'il pouvait être élu au centre entre deux candidats forts de la gauche et de la droite; et de la chevauchée épique de Sarkozy, qui osa voler la mémoire de Jaurès aux socialistes? Et bien ces candidats possédés par une mission qui les dépassait ont fait des scores remarquables: respéctivement 18%, 26 et 31%. A eux trois les 3/4 de l'électorat! C'est bien parce que Macron était habité par une sorte de grandeur, parce qu'il est revenu aux fondamentaux de la Vè République - en ignorant partis et primaires - qu'il a tiré son épingle du jeu. 2017, comparé, à 2007, c'est la percée d'une stratégie à la Bayrou, alors que le parti de Sarkozy et celui de Ségolène Royal s'effondrent.