On vous a fait peur avec la fin du pétrole mais c'est de sable dont le monde est sur le point de manquer cruellement

Atlantico : Entre 75 et 90% des plages de sable naturelles de la planète seraient en train de disparaître (voir ici en anglais). Quelles en sont les principales raisons ?

Eric Chaumillon : L’équilibre d’une plage dépend de trois paramètres principaux : le niveau marin, les mouvements verticaux de la côte, les apports sédimentaires.

Sur le long terme, la raison principale du recul des côtes est l’élévation relative du niveau marin. Cela veut dire que sur une côte donnée, le niveau marin monte par rapport à cette côte. Il faut noter qu’il existe des côtes qui se soulèvent et que donc dans ces cas les côtes ne reculent pas.

Quand le niveau marin s’élève d’1 cm on estime que le recul minimal du trait de côte est 1 m (facteur 100). Ainsi, pour les 25 cm à 100 cm d’élévation prévue pour la fin du siècle, on aurait sur les côtes stables (sans mouvements verticaux), un recul de 25 à 100 m minimum.

Mais en fait, cette règle empirique sous-estime la plupart des reculs observés, il y a donc d’autres paramètres.

Parmi ceux-ci :

L’augmentation locale de la taille des vagues, de la fréquence et/ou de l’intensité des tempêtes, qui peut entraîner un recul des côtes. Ce paramètre dépend de la zone climatique. Toutes les régions du monde ne subissent pas une augmentation de la taille des vagues, de la fréquence et/ou de l’intensité des tempêtes. Dans certaines régions du globe, ces modifications d’origine climatique peuvent être imputées au réchauffement en cours.

Un enfoncement local de la croûte terrestre (une subsidence). C’est le cas par exemple dans les grands deltas du monde où les apports sédimentaires depuis des millions d’années imposent une surcharge sur la croûte.

Dans ces mêmes deltas la subsidence est compensée par les apports sédimentaires, le seul problème est qu’en raison des barrages sur les fleuves du monde, les apports ont diminué et les côtes reculent.

L’enfoncement du rivage peut avoir des origines humaines. En puisant le pétrole, le gaz ou l’eau, l’homme entraîne un affaissement des sédiments et un enfoncement des régions côtières qui peut être dramatique : plusieurs cm / an.

Quelle part joue l'effet accentué du changement climatique ?

Le changement climatique en cours intervient à deux niveaux : le niveau marin et les apports sédimentaires.

Le réchauffement climatique induit une fonte des glaces et une dilatation des eaux marines de surface. De fait le niveau marin monte. Cette remonté s’accélère en fonction du temps en même temps que le réchauffement global et l’augmentation du taux de CO2 atmosphérique. Voici les chiffres IPCC: 1.7 mm/an de 1901 à 2010; 2.0 mm/an de 1971 à 2010; 3.2 mm/an de 1993 à 2010.