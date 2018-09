L’ogre automobile allemand en a-t-il fini de manger son pain blanc...?

Atlantico : Selon les statistiques publiées par le cabinet Jato Dynamics, les ventes des constructeurs allemands, Audi, BMW, Mercedes ont marqué le pas au premier semestre de cette année 2018, avec une affaissement du rythme de croissance des ventes. Si la position de force de ces géants n'est pas menacée à court terme, ne peut-on pas craindre une fin de cycle pour l'industrie automobile allemande qui a su asseoir une domination conquise à partir du début des années 2000 ?

Jean-Pierre Corniou : Le mois d’août surréaliste de l’industrie automobile européenne, poussée artificiellement par le déstockage de véhicules aux anciennes normes de pollution, ne doit pas faire oublier les fondamentaux d’un marché mondial, composite, très sensible aux signaux faibles.

Quand le Président des Etats-Unis déclare qu’il ne veut plus voir de Mercedes sur la Ve avenue à New York, l’industrie automobile ne peut pas traiter avec indifférence ce signal d’une remise en cause de la liberté des échanges dont a bénéficié l’industrie mondiale et dont a su profiter avec talent l’industrie allemande.

Quand la Chine déclare mettre un terme au caractère obligatoire des co-entreprises et ne plus accorder de licence à aucun constructeur nouveau sauf s’il produit des voitures électriques, on mesure un changement de ton du pays désormais premier producteur et premier consommateur de voitures au monde.

L’industrie allemande est un cas à part dans l’industrie automobile mondiale. C’est une redoutable machine industrielle, cohérente et compétitive, où les constructeurs ont appris à jouer collectif tout en cultivant habilement leurs différences. Alors qu’elle faisait jeu égale avec l’industrie automobile française au début des années soixante dix, elle a su construire une croissance continue forgée sur la qualité des produits et la spécialisation sur les véhicules de forte cylindrée et de haut de gamme, signatures du « Made in Germany ». Avec sa production mondiale de 15 millions de véhicules, dont 5,7 produits en Allemagne, l’automobile représente 13% du PIB allemand et 20% des exportations. L’Allemagne a dégagé un excédent commercial de 145 milliards USD en 2016, contre, la même année, 12,6 milliards de déficit en France et 168 aux Etats-Unis. Seul le Japon (123 milliards USD) et la Corée (49 milliards USD) ont un excédent commercial automobile. Avec ses fournisseurs, son syndicat, ses 828000 salariés, elle représente une force économique qui a su également fabriquer une influence politique majeure imposant, avec le soutien gouvernemental, un modèle mondial de la voiture haut de gamme. Certes, ce modèle solide, a des ratés spectaculaires avec le Dieselgate qui a ébranlé la citadelle sans la déstabiliser, mais nul ne songe encore réellement à priver les grosses berlines allemandes de leur espace naturel de jeu, les autoroutes sans limitation de vitesse représentant 46% du réseau autoroutier, ce qui est un cas unique mondial.

Quels sont les défis auxquels doivent faire face les constructeurs allemands ? Comment apprécier la perspective d'un accroissement des tensions commerciales, que celles-ci soient liées au Brexit, ou aux décisions de Donald Trump ?

La place considérable de l’industrie automobile allemande dans l’économie allemande est sa première vulnérabilité. Aucun autre pays ne dépend autant de l’automobile et donc tout ce qui peut mettre en cause cette suprématie fragilise l’industrie, et l’économie, allemande dans son ensemble.

Il faut prendre conscience de la déformation totale de l’industrie automobile dans le monde. En 1960, il s'est produit 15 millions de véhicules dans le monde. Les Etats-Unis produisaient alors 50 % de la production mondiale d'automobile, l’Europe 38,5%. Nous étions dans un face-à-face économique de part et d'autre de l'Atlantique. L'Asie n'existait pas. En 2017, la production mondiale a été de 80 millions de voitures particulières, sur une production mondiale de 93 millions de véhicules, soit 6 fois plus qu'en 1960. La Chine a produit 23,5 millions de voitures, soit 29,3%. L'Europe suit avec 17 millions de véhicules (21,2%) et le Japon avec 8,2 millions. Les États-Unis ne sont que 4e avec 8 millions de voitures.

Les constructeurs allemands ont parfaitement su s’adapter à cette situation en s’imposant aux Etats-Unis par la qualité exclusive de leurs produits, et, en Chine, en devenant un acteur majeur de la production locale. En 2018, une voiture sur trois fabriquée dans le monde est chinoise, même si son ADN est encore, pour la moitié d’entre elles, d’origine étrangère.

Compte tenu de la place écrasante que prend le marché chinois, c’est bien en Chine que se joue l’avenir de l’industrie automobile mondiale. Pour le gouvernement chinois, qui coopère depuis plusieurs décennies avec les constructeurs étrangers, il s’agit désormais de s’affranchir de la dépendance technique pour édifier une industrie compétitive, innovante et moderne, donnant à la Chine une indépendance technique conforme à son ambition de long terme. C’est pourquoi il a décidé que les co-entreprises ne seront plus obligatoires à partir de 2021 et que la priorité stratégique était mise sur les investissements nécessaires à la structuration d’une industrie nationale de véhicules électriques innovants. D’ores et déjà, une voiture électrique sur deux produite dans le monde est chinoise. 350000 autobus électriques, 300 millions de deux roues électriques viennent apporter la preuve que la Chine a engagé, à grande échelle, sa longue marche vers l’électromobilité. Les industriels allemands ont produit en Chine en 2017 près de quatre millions de voitures mais exporté seulement 258000. L’industrie allemande est devenue un des acteurs majeurs de l’automobile en Chine, mais elle est restée jusqu’alors confinée dans le monde thermique. En même temps, ses principaux concurrents sont devenus les constructeurs chinois inconnus comme Hong Guang, Haval ou Baojun. 44% des véhicules vendus sur le marché chinois sont produits par des industriels chinois, dont la qualité ne cesse de s’améliorer, et qui ont su capter 60% du lucratif marché des SUV. Ainsi Geely, privé et indépendant, propriétaire de Volvo cars, et premier actionnaire de Daimler, a vendu 1,3 million de véhicules en 2017 et s’est hissé au 7e rang des constrctuers chinois.