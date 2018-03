L‘offensive protectionniste de Trump révèle la stratégie désastreuse de l'Europe pour défendre son patrimoine économique

Les initiatives décidées par Donald Trump sont évidemment désastreuses pour la croissance mondiale.

Le projet de surtaxer les importations d’acier et d’aluminium correspondent peut-être à des promesses électorales, mais elles vont avoir un effet désastreux sur le commerce mondial. Ce type de mesures protectionnistes est d’abord difficile à appliquer, toxique et même machiavélique.

Difficile à appliquer parce les chaines de valeur des produits qui circulent dans le monde sont tellement fractionnées qu'elles ne permettent pas toujours de déterminer avec précision d’où viennent les composants d’un produit final. Pour taxer l’acier, il va falloir désosser les voitures importées et fabriquées au Mexique, lesquelles contiennent aussi de la valeur américaine, l'électronique ou le design par exemple. Mais passons, l’administration US ne rentrera pas dans ce genre de gymnastique. Elle se contentera sans doute de surtaxer les importations d’acier brut employé aux USA. Ce qui limite beaucoup l’ampleur de la menace.

Ce type de protectionnisme est assez machiavélique parce qu’il va servir de moyen de pression dans le cadre de la renégociation des accords de libre échange avec le Canada et le Mexique. D’ailleurs, Donald Trump a commencé à choisir des victimes. Le Canada et l’Australie seront épargnés.

Cela dit, la démarche est toxique parce qu‘elle fait régner dans la régulation du commerce mondial, l’arbitraire et le fait du prince. Invivable dans un système d’échange mondial qui est désormais au cœur de la croissance.

Cette initiative a provoqué une levée de bouclier dans le monde entier, impactant les marchés financiers et poussant les acteurs mondiaux à imaginer des répliques. Le risque de guerre mondiale n’est pas nul.

Les réponses publiées à grand renfort de communication par les autorités européennes n‘ont pas tardé mais apparaissent un peu ridicules.

Très sérieusement, l‘Europe menace de taxer les importations de motos Harley Davidson ou de jeans Levis. Formidable idée qui va peut-être gêner les nostalgiques de Johnny Hallyday, mais ne fera pas grand mal à l’industrie américaine.

Cette réplique, très symbolique puisqu'elle s’attaque aux emblèmes de la culture américaine, révèle aussi, et c’est beaucoup plus grave, la fragilité des entreprises européennes qui sont désormais à la merci des groupes US ou des investisseurs chinois.

La guerre commerciale qui s’est engagée va très vite opposer les Etats-Unis à la Chine. Dans ces deux parties de la planète, on possède les armes économiques et financières pour combattre et sans doute pour se partager le monde.

Cette guerre va se dérouler aux frais des européens qui sont dans l’incapacité de répondre.

L'Amérique a su multiplier et laisser prospérer les Gafa, les champions du digital. L’Amérique a la technologie, et les capitaux qui proviennent du monde entier et qui se cristallisent en bourse dans les mains de quelques gros actionnaires, ou de fonds. `