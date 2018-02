L’offensive des fintech révolutionne l’industrie financière et menace désormais toutes les grandes banques

Au Paris Fintech Forum qui a eu lieu cette semaine, les créateurs de ces applications qui révolutionnent la banque rencontrent les patrons de grandes banques traditionnelles. Et quand les deux se parlent, c’est un peu comme deux générations qui ne vivent pas dans le même monde.

Ces applications de la fintech se nomment N26, BankMobil, Revolut, Starlin Bank ou Bankin et sont issues de startups qui ne se revendiquent pourtant pas comme des banques. Elles ont, par exemple comme Revolut, officiellement le statut de sociétés de gestion de paiement.

Elles n’offrent pas toutes les mêmes services mais ont toutes fait le choix monocanal du téléphone. Et côté portefeuille, ça marche.

De l’autre coté, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, reste prudent, campé sur ses positions en déclarant que "les services bancaires ne doivent pas être gratuits" et même s’il tend à développer la banque digitale dans son groupe, les agences physiques, pour lui, doivent perdurer. Quant à Bank of America, la banque de détail américaine travaille actuellement sur une agence dématérialisée par vidéoconférence. Là encore, la réaction des geeks des fintech est sans appel : "Pourquoi voudrait-on parler à un écran vidéo alors qu'on a tout dans sa poche? Il faut qu'ils se réveillent !".

Alors, qu’ont en plus ces fintech que les banques traditionnelles ne comprennent pas ? Les avantages sont multiples : simplicité d’ouverture de compte, carte bancaire délivrée par l’application, facilité de transfert pour abreuver son compte par email ou numéro de téléphone,instantanéité des mouvements par carte bleue et dépôt de chèque par scan, gestion de multidevises et facilité de change sans commission. Et dernière grande nouveauté pour l’application Revolut, l’achat et le paiement en cryptomonnaies. Et surtout, un fonctionnement principalement basé sur du bouche à oreille, pas de publicité et donc pas de frais de communication à facturer. Les fintech révolutionnent le secteur. Alors, il y a toujours la menace d’un rachat d’un plus gros que soi, mais les grandes banques seront toujours désavantagées. « Dans deux à trois ans les grandes banques auront copié nos services mais elles n’arriveront pas à réduire leur base de coûts assez vite » confie la fondatrice d’une de ces banques.

Ce que ces fintechs ont compris, c’est qu’il fallait s’affranchir des contraintes traditionnelles de la banque, dont la taille implique des process trop importants. De l’ouverture d’un compte qui demande de multiples documents ou formalités dans un établissement traditionnel ou des frais multiples – en moyenne plus de 200 euros par an par client pour nos banques traditionnelles. Le 100% mobile pour ne pas avoir à passer dans une agence signer un papier et une disponibilité 7 jours sur 7, une carte bancaire gratuitesans minimum de transactions. Elles s’économisent alors la lourdeur structurelledes réseaux de distribution des banques que nous connaissons tous, tout en bénéficiant de la conformité à la réglementation d’établissements financiers.