L'Occident redevable à la science arabe médiévale ? Oui, mais c'était avant l'inexorable régression scientifique du monde musulman

On évoque souvent dans les medias la brillante civilisation musulmane qui s'épanouit du viie au xive siècle, en insistant abondamment sur le fait que l'Occident serait redevable à la science arabe médiévale. C’est un phénomène historique avéré. Cependant on omet presque toujours de citer l’incroyable décadence qui suivit et ses conséquences directes : une immense perte de savoir et une lente montée de l’ignorance. Entre le xvie et le xxe siecle, le déclin scientifique du monde musulman dans de nombreux domaines est patent.

Selon le Prix Nobel de physique Abdus Salam (1979) : "De toutes les grandes civilisations de la planète, la communauté islamique est celle qui a fait a la science la place la plus restreinte" (cite par Anne-Marie Delcambre dans L’Islam des interdits, Desclee de Brouwer, 2003).

Aujourd’hui, le discours bien-pensant a propos d’un islam éternellement lumineux nuit à une compréhension objective de ce phénomène de declin. L'Occident a certes bénéficie de la présence musulmane en Andalousie et en Sicile, carrefours civilisationnels, où les savants arabes furent des passeurs de connaissances. Ils nous ont facilite la transmission de notre héritage grec longtemps préservé uniquement a Constantinople. Essor de la géographie (de la cartographie en Sicile), de la philosophie, de la médecine, des mathématiques, toutes ces avancées imprégneront l’Europe : le zero, invente en Inde, arrive sur le continent européen grâce aux Arabes.

Les moulins à vent, les moulins a eau (y compris ceux qui utilisent les marées), la trigonométrie, les voiles latines, les techniques d'irrigation sont développées par les Arabes, le papier venu de Chine est transmis aux Occidentaux au xie siecle (à Xativa en Espagne, puis au xive siecle à Fabriano en Italie) et la poudre au xive siecle. Concernant l’algèbre, on sait que la plupart des savoirs arabes sont directement issus des connaissances antiques, grecques, indiennes et babyloniennes. Dans le domaine de la philosophie, Thomas d’Aquin (1224-1274) s’inspire des commentaires sur Aristote du plus fameux de tous les savants arabes : Averroès (1126-1198), né à Cordoue en Espagne. Toutefois, on se garde toujours de mentionner qu’il fut condamne par les tenants de la tradition, banni pour hérésie et que ses livres furent brules. Il meurt en parfait inconnu. Ce sont les traductions latines médiévales de son oeuvre qui permirent a la pensée d'Averroès de survivre des la première moitie du xiiie siecle. Celle-ci alimentera les débats théologiques et philosophiques occidentaux, notamment a la Sorbonne.

Un autre fait majeur est passé sous silence : nombre de ces traducteurs arabes étaient bien de langue arabe mais n’etaient ni arabes ni musulmans. Ils furent juifs comme Moise Maimonide, Ibn Tibbon ou Yossef Kimhi, chretiens principalement syriaques, ou encore perses comme Avicenne ou Al-Farabi, héritiers de l’antique savoir de la civilisation des Achemenides (vie-iiie siecle avant J.-C).