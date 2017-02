L'Occident est-il en train de perdre la seconde guerre froide en ne se montrant pas à la hauteur du cyber espionnage russe ?

Atlantico : Aujourd'hui quelles sont les capacités opérationnelles de la Russie en terme de cyber espionnage ? Tant en termes d'attaques informatiques, que de propagande. Quels secteurs sont le plus visés dans les sociétés occidentales ? Est-ce la sphère politique, économique ou la société civile ?

Franck Decloquement : Les capacités offensives et techniques de la Russie en matière de « cyber-espionnage » sont bien réelles. Elle dispose comme d’autres acteurs sur la scène internationale de spécialistes de très haut niveau, et de groupes de hackers très actifs et très performants en la matière. En ce qui concerne les sphères que vous évoquez – économique, politique et sociétale – elles sont bien évidemment visées chez l’adversaire, dés lors qu’il est nécessaire pour un Etat-nation comme la Russie qui exerce pleinement sa souveraineté et assure les conditions de sa sécurité nationale, de garantir, de protéger, de conquérir et d’augmenter les termes de sa puissance.

Mais ces capacités d’actions « spéciales » ne sont pas uniquement attachées à la Russie en propre. D’autres Etats-nations disposent également de moyens régaliens dédiés, et en usent allègrement pour garantir ou défendre leurs intérêts stratégiques spécifiques, sur l’échiquier international. Les capacités d’intrusions techniques, les actions de propagande noire, de déstabilisations informationnelles, les ingérences politiques et sociétales ne datent pas d’hier. Beaucoup ont la mémoire courte à ce propos. Les grandes puissances en usent et en abusent de longue date. À commencer par deux d’entre elles : la Russie et les Etats-Unis.

Dans le contexte actuel, il est bon de rappeler que des mesures de nature très « coercitives » ont été déployées et utilisées de part et d’autre du rideau de fer par les belligérants de l’époque. Et cela, tout au long de la guerre froide. On peut même dire que ces actions n’ont en réalité jamais cessé depuis. Et ceci, malgré une relative « détente » après la chute du mur de Berlin, et l'effondrement de l'Union soviétique. Au début des années quatre-vingt-dix, la CIA avait d’ailleurs demandé à la Russie d'abandonner ses actions d’intoxication et de désinformation ayant pour vocation de nuire aux intérêts américains dans le monde. Initialement, la Russie avait en effet promis de le faire, en contrepartie d’une aide au développement économique conséquente octroyée par les Etats-Unis. Mais Sergey Tretyakov, l’ancien chef de poste du renseignement Russe à New York, qui avait fait défection dans les années 2000, a depuis révélé que les mesures de « déstabilisation actives » engagées par Moscou n’avaient en réalité jamais disparu. « Rien n'a changé » écrivait-il en 2008. « La Russie fait tout son possible aujourd'hui pour embarrasser les Etats-Unis ». Pour les spécialistes, les derniers avatars en matière d’actions cybers dans le champ du digital en ce début de 21ème siècle n’en sont – en quelque sorte – qu’un moderne prolongement…