L'obsession du point de chute : pourquoi les ministres n’ont plus le pouvoir qu’ils avaient

Atlantico : Peut-on constater, au travers de ce cas, une perte du pouvoir des ministres au cours de ces 30 dernières années ?

Christophe Boutin : Votre question est double et demande deux réponses distinctes.

La première ne porte pas tant sur un ministre, Gérard Collomb, que sur un ministère, celui de l’Intérieur, dont l’une des tâches est d’assurer la sécurité intérieure, la protection des Français dans leur quotidien.

Or s’il est un domaine où, pour employer un doux euphémisme, un léger hiatus existe entre le discours officiel et la réalité, c’est bien celui-là.

Lorsqu’il arrive à l’Intérieur le ministre trouve pour l’aider une administration compétente et des fonctionnaires souvent dévoués, bien différents de cette image du gros bras limité intellectuellement, alcoolique et violent, qu’aiment à diffuser nombre d’amuseurs du service public – les mêmes qui, au moindre problème, appelleront à l’aide ceux qu’ils vomissaient la veille. C’est le bon côté. C’est le seul.

Car à l’Intérieur, le ministre est en prise directe avec la réalité, c’est-à-dire avec l’ensauvagement de notre territoire. Il a les chiffres réels des violences - et très certainement les statistiques qui lui permettent de savoir par qui elles sont perpétrées. Il sait que la question n’est pas uniquement « sociale » - cette fameuse « paix sociale » qu’il faudrait acheter -, mais qu’elle mêle de manière harmonieuse trafics et tous genres, grande délinquance, terrorisme, et, pour un nombre croissant de violences dites « gratuites », pour éviter de leur chercher une explication, la haine pure et simple. Rien ne résume mieux l’ensemble que la formule que vient de prononcer Gérard Collomb : « Aujourd’hui on vit côte à côte et je crains que demain on vive face à face ». Cela, c’est la première mauvaise nouvelle.

La seconde mauvaise nouvelle qu’apprend le nouveau ministre de l’Intérieur est que les moyens dont ils disposent pour restaurer l’autorité de l’État, notamment dans les quartiers où l’ambiance serait « très dégradée » (Collomb dixit), sont notoirement insuffisants. Policiers et gendarmes bien sûr, mais aussi agents des divers services de l’État (ambulanciers, pompiers) subissent quotidiennement des attaques auxquelles ils ne peuvent répondre. Parce que l’État ne le veut pas, entrant dans une « culture de l’excuse » selon laquelle les agresseurs seraient en fait des victimes, ou parce que l’État ne le peut pas, ne le peut plus ? La question est, on en conviendra, bien délicate.

Savoir si le ministre de l’Intérieur a les moyens de remplir ses missions est donc une question qui doit être traitée différemment de celle plus générale que vous posez, et qui porte sur la diminution du pouvoir des ministres depuis 30 ans. Et la réponse porte ici à la fois sur ce qu’est un ministre et sur leurs possibilités d’action réelle.

Certes, le ministre dirige l’action de l’administration placée sous ses ordres, mais il est avant tout un agent de liaison entre le centre de décision politique, Élysée ou Matignon, qui élabore les axes de travail, et l’administration – et notamment la haute administration – chargée de mettre cela en musique. Encore faudrait-il pour qu’il puisse remplir efficacement cette fonction essentielle, et « avoir du pouvoir », qu’il maîtrise le fonctionnement d’administrations lourdes et complexes. Que, par exemple, il soit au fait des réseaux qui sous-tendent les solidarités internes, différents à l’Intérieur, au Quai, rue de Grenelle ou à Bercy, pour prendre des poids-lourds. Et ce parce que le choc frontal (« je décide, ils exécutent ») ne tourne pas nécessairement à son avantage, comme l’ont prouvé par exemple les relations des titulaires de Bercy avec leurs directeurs. Au mieux, l’administration, quasi-inamovible, fera le dos rond et attendra le départ du politique ; au pire, elle hâtera ce départ. Voilà d’ailleurs pourquoi les cabinets ministériels sont, depuis des années, plus chargés de surveiller l’exécution des tâches par le ministère que de réfléchir à des perspectives à long terme. On y plaçait les amis qui avaient accompagné la carrière du ministre, on y met maintenant des techniciens éprouvés.

En ce sens, peu importe pour qu’il ait « du pouvoir » que le ministre soit ou non un spécialiste du domaine de son ministère, pourvu qu’il ose et puisse porter la parole des politiques et communique bien avec son administration. Certes, c’est un avantage, et par exemple un Darcos ou un Blanquer rue de Grenelle, parfaits connaisseurs de leurs administrations, pouvaient difficilement être manipulés par elle. Mais le succès de Le Drian à la Défense s’explique autant par sa connaissance des dossiers, acquise avant d’obtenir son maroquin, que par les bonnes relations qu’il a su entretenir avec ses divers interlocuteurs, administration proprement dite, armées ou industriels de l’armement.

Enfin, n’oublions pas que si les ministres ont moins de pouvoir, c’est aussi et surtout parce que la marge de manoeuvre qui leur est accordée est réduite depuis trente ans… par l’Union européenne. Transferts de compétence après transferts de compétence, le ministre finit en effet par s’occuper plus de la transcription des directives ou de l’intégration des règlements que de mener à bien une politique autonome…