Objectif (retour sur la) Lune : mais au fait, pourquoi ?

Atlantico : D’après certaines rumeurs, la Nasa serait en train de travailler sur un nouveau voyage en direction de la lune d’ici 2019. Quelques voix affirment que cette idée proviendrait directement de Donald Trump. Quel est l’intérêt politique d’un tel voyage ? Quels sont les enjeux et la signification d’un retour sur la lune ?

Olivier Sanguy : On prête en effet à Donald Trump un intérêt pour la Lune en ce qui concerne les vols habités. Il aurait même consulté dans sa Trump Tower, après son élection et avant d’arriver à la Maison-Blanche, un historien du spatial à propos de l’importance d’Apollo. De plus, certains de ses conseillers, comme le Républicain Newt Gingrich, sont favorables à un retour des astronautes américains sur notre satellite naturel. N’oublions pas qu’un tel retour avait été initié par le précédent président républicain, à savoir George W. Bush. Ce programme appelé "Constellation" fut annulé par Barack Obama qui préféra une logique à plus long terme, mais forcément plus vague, avec pour objectif une mission habitée vers Mars aux alentours de 2030 avec entre-temps l’envoi d’astronautes sur un astéroïde.

On remarquera que la Nasa a un peu négocié ce nouvel agenda en prévoyant de prélever un morceau sur un astéroïde avec une sonde robotique qui l’amènera sur orbite autour de la Lune. Du coup, l’agence américaine développe depuis plusieurs années le lanceur SLS et la capsule Orion qui peuvent amener des astronautes autour de la Lune, officiellement pour examiner le morceau d’astéroïde et en prélever des échantillons ! C’est pourquoi une mission habitée vers la Lune pour 2019 n’est pas impossible. Mais il faudra donner à la Nasa les ressources financières pour accélérer le développement du SLS et d’Orion. Et c’est là que la politique entre particulièrement en jeu. Donald Trump s’est plusieurs fois prononcé contre les programmes gouvernementaux trop coûteux en vue de réduire le déficit de son pays.

Toutefois, d’un autre côté, le retour d’Américains sur la Lune constituerait un symbole fort en accord avec son slogan "Make America Great Again". Et 2019 c’est le cinquantenaire d’Apollo 11. On a là un projet spatial employé comme démonstration de la puissance technologique et industrielle d’un pays. Selon comment le programme sera mené, l’objectif géopolitique pourrait cependant ne pas être le seul. Beaucoup de scientifiques estiment qu’il faut relancer l’exploration lunaire, car on est très loin d’avoir toutes les données nécessaires.

En quoi la question de la souveraineté de l’espace est essentielle pour l’avenir de la géopolitique ? Les Américains sont-ils toujours l’une des premières puissances mondiales dans ce domaine ?

La souveraineté a toujours été une composante importante du spatial. Dans ce milieu, on dit souvent qu’un lanceur est un vecteur de souveraineté. Pour comprendre, imaginez que l’Europe ne dispose pas d’Ariane 5 : nous serions alors obligés de demander aux Etats-Unis, à la Chine ou à la Russie de nous lancer nos satellites. Outre le fait de payer la prestation, ce qui n’est pas bon pour la balance commerciale, on prend surtout le risque d’un refus. Ce n’est pas une hypothèse.

Lorsque l’Europe a voulu lancer son satellite de télécommunications Symphonie dans les années 1970, faute de lanceur suffisamment puissant disponible, elle s’est tournée vers les États-Unis. Ils ont accepté à condition que le satellite reste expérimental et qu’il n’y ait pas d’exploitation commerciale. Ils comptaient ainsi protéger leur industrie. Cette mésaventure a montré aux politiciens européens qu’être indépendant pour l’accès à l’espace était un aspect de la souveraineté. Ce qui a beaucoup aidé à faire d’Ariane une réalité. De plus, le spatial est un excellent moteur d’excellence et d’innovation qui tire vers le haut les filières universitaires et industrielles. La Chine l’a très bien compris avec son ambitieux programme spatial basé sur des satellites de télécommunications ou d’observation de la Terre, mais aussi sur des vols habités (récemment, en octobre et novembre 2016, il y a eu la mission Shenzhou-11 d’un mois vers leur station spatiale Tiangong-2) et des missions d’exploration robotique lunaires et bientôt martiennes. À cette fonction de moteur d’excellence, s’ajoute bien évidemment celle de la démonstration et du symbole.

Les Américains restent ceux qui consacrent le plus gros budget au spatial, qu’il soit militaire ou civil. Notons que dans le budget de la Nasa, le spatial civil reste pourtant une dépense mineure avec 1% seulement du budget de l’État fédéral. Les États-Unis ont une logique qu’ils appellent eux-mêmes de "Spaces dominance" et ils tiennent ce rang. Néanmoins, les budgets ne disent pas tout, car dans certains pays, les salaires sont plus bas. En nombre de lancements, les Etats-Unis, la Russie et la Chine sont ainsi au coude à coude. Pour 2016, chacun de ces trois-là a procédé à une vingtaine de lancements. L’Europe est quatrième avec 9.