Objectif bridge pour tous : pourquoi la Fédération Française pense que le jeu est pour vous

Atlantico : En quelques chiffres, le Bridge en France, qu'est-ce que ça donne ? Combien de clubs, d'adhérents et de manifestations ?

Patrick Bogacki : Avec 95 000 adhérents et 1150 clubs la Fédération Française de Bridge est la 1ère fédération de bridge d’Europe devant les Pays-Bas. Le bridge est un sport de l’esprit qui est aujourd’hui accessible à tous.

Il peut être pratiqué comme un simple loisir ou comme un véritable sport de compétition, au choix. Il bénéficie comme toute discipline sportive, d’un environnement composé de moniteurs pour apprendre à jouer, d’animateurs pour associer entre eux des joueurs, d’arbitres pour organiser les tournois, de coach pour s’entraîner…

Le bridge est un moyen exceptionnel de partager des sensations fortes et de faire des rencontres, vous aurez l’occasion de tester : les clubs organisent plus de 1000 animations dans toute la France, pour la rentrée.

La Fédération Française de Bridge (FFB) tente actuellement d'accueillir et initier de nouveaux joueurs.

Diriez-vous que le bridge a besoin de faire peau neuve ? En quoi le bridge est-il un loisir intergénérationnel ?

Le bridge a évolué. Aujourd’hui, vous jouez votre 1ère partie après quelques minutes d’explications seulement. La densité des clubs au niveau national permet de trouver une structure d’accueil proche de votre domicile. Si la population est essentiellement composée de senior, elle accueille de plus en plus de jeunes. Le bridge a en effet intégré les écoles et les collèges avec le soutien du ministère de l’Education nationale avec qui la FFB a signé une convention, du coup une nouvelle génération de bridgeurs a fait son apparition. Le mixage de ces populations est bénéfique pour tous. Quel sport permet à un étudiant de 25 ans de jouer un tournoi avec un partenaire de 75 ans ? C’est à la fois enrichissant, fort en émotion et tellement indispensable dans notre société actuelle, cette transmission réciproque.

Vous évoquez, dans ce dossier, "7 bonnes raisons de se mettre au Bridge". Pouvez-vous nous les rappeler ici ? Quels sont, selon vous, les avantages du bridge ?

A tout âge, le bridge se présente comme un véritable atout.

Educatif, pour les enfants qui peuvent améliorer leur niveau en mathématiques tout en s’amusant. Cédric Villani, le célèbre mathématicien, en est convaincu. Sur le même registre, il favorise l’apprentissage des bases de la vie en société avec le jeu en partenariat.

Les règles simples conduisent à élaborer des stratégies utiles dans la vie professionnelle pour les actifs. Mais il constitue également un moyen de se détendre et d’oublier les tracas du quotidien. Enfin, c’est un excellent jeu de communication qui encourage l’échange : on prépare son tournoi avec son partenaire, puis après on le débriefe avec tous les participants et souvent en mode 3e mi-temps !

Note de la rédaction : Retrouver le lien pour le dossier sur les 7 bonnes raisons de se mettre au bridge à cette adresse

Tous les quatre ans ont lieu les « World Series » qui récompensent les meilleurs joueurs du monde. Comment se portent les joueurs français ?

L’équipe de France open, l’équivalent de celle de Didier Deschamps en football, est vice-championne du monde tout comme les moins de 16 ans. Les seniors viennent de remporter le titre européen. Le palmarès international des Bleus compte au total 6 titres mondiaux dont 3 pour la seule équipe de France féminine ! Cet été, les formations juniors open et féminine sont rentrés des Mondiaux de Chine avec une médaille de bronze, chacune. Oui, je confirme, le bridge français se porte plutôt bien à l’international.