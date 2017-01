Obama règle ses comptes avec Trump... et souligne dans le même temps tous les échecs de sa propre action à la Maison Blanche

Dans trois semaines Barack Obama ne sera plus président des Etats-Unis. Il achève son second mandat et quittera définitivement la Maison Blanche. Mais il est pour l’instant encore aux commandes et ses récentes décisions indiquent qu’il entend exercer son mandat jusqu’au bout et verrouiller autant qu’il le peut les dossiers qui lui tiennent à cœur.

Obama agit avec une sorte de liberté retrouvée. Se sachant sur le départ il n’hésite pas à laissant parler ses sentiments, faisant fi des conventions diplomatiques. Sur la scène internationale, il apparait comme celui qui règle ses comptes avant de partir. En politique intérieure il cherche moins à préserver un héritage, qu’à bloquer à l’avance les actions de son successeur. Disons-le clairement, sa posture est partisane et peu glorieuse. Ses gestes sont défensifs et emprunts d’amertume. Il court le risque d’être dédit et de laisser derrière lui l’image d’un homme vindicatif au bilan peu reluisant.

Ainsi le 23 décembre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté à 14 voix contre 0 et 1 abstention (celle des Etats-Unis) la résolution 2334 condamnant l’extension des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jerusalem-Est. Ce fut une défaite diplomatique pour Israël et une victoire symbolique pour le camp arabe. Elle n’a été rendue possible que par l’abstention américaine. Les Etats-Unis auraient pu imposer leur véto comme ils l’ont fait par le passé. L’administration Obama a choisi de laisser faire pour envoyer un message à Israël, et en particulier à son premier ministre Benjamin Netanyahu. Un message de frustration qui rappelle combien la relation américano-israélienne a été chaotique depuis huit ans.

Sur le fond la résolution ne change pas grand-chose. Elle demande à Israël de stopper toute implantation dans les territoires. Cela n’est pas nouveau. Benjamin Netanyahu a déjà indiqué qu’il jugeait la résolution « honteuse » et qu’Israël n’obéirait pas à cette injonction. C’est la première fois, en huit ans, que l’administration Obama a laissé passer un tel texte. Toutefois le geste n’est pas sans précédent. Deux fois, par le passé, les Etats-Unis se sont abstenus lors de votes demandant le gel des colonies, et soulignant qu’une « solution à deux Etats » passe par la restitution des territoires occupés depuis 1967. La première remonte à 1987 et l’administration Reagan, la seconde à 2003 et l’administration de George W. Bush. Ce qui diffère ici est le timing de la résolution. Survenant au crépuscule de l’administration Obama elle semble comme un baroud d’honneur qui ne fait que souligner l’échec de la politique américaine vis-à-vis de son premier allié.

Les relations entre les deux pays ont rarement été aussi tendues que sous l’ère Obama. Le président américain ne s’est jamais entendu avec Benjamin Netanyahu, et ce dernier ne lui a jamais fait confiance. Les deux hommes se sont accrochés à plusieurs reprises. Entre la main tendue d’Obama à l’islam via son discours du Caire de juin 2009 et l’accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015 Israël a eu de quoi s’inquiéter des choix de l’administration. En retour Netanyahu a traité John Kerry par le dédain. Le problème tient à une lecture opposée de la situation au Proche Orient. Pour Obama, les implantations de colonies constituent l’obstacle numéro un à une solution de paix. Pour Netanyahu et la droite israélienne, c’estla poursuite des activités terroristes par les Palestiniens et leur refus de reconnaître l’existence d’Israël, qui sont les vrais obstacles à cette même paix.