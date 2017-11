Numérique, Ubérisation : Fin du monde français ? Comment pouvons nous muter pour rebondir ?

Avancer à vive allure sur une route mouillée quand on souhaite se persuader que la route est sèche et le temps ensoleillé, vous mène à coup sûr vers le mur le plus proche. On le voyait bien ce mur, mais l’arrogance et l’aveuglement vont de pair.

C’est ce qui pourrait arriver à la France. Ou pas. Tout dépend de notre capacité à accepter la réalité ou à continuer à la nier.

La réalité, la route mouillée, c’est la domination mondiale des USA et de la Chine. Trump ou pas, l’Amérique avance, et l’investissement ne dort jamais. Les acteurs américains sont imperméables aux coups de menton de leur « N°1 », et ne sont pas décoiffés par sa coupe invraisemblable.

Bien plus impressionnante, la Chine, avance à pas de géants, grâce à l’argent que les économies développées lui ont donné, en lui léguant leur industrie depuis 30 ans au nom de la productivité et du pouvoir d’achat.

Nous nous sommes achetés, à crédit, notre pauvreté, et dans ce monde décidément dual, la pauvreté des uns, fait la richesse des autres. Forte de sa réserve de devises, la Chine achète tout, partout, sans état d’âme, au service d’un capitalisme d’Etat, qui va donner des leçons à l’Ouest. Le projet Route de la Soie (Silk Road), à lui seul, représente 900 milliards d’investissement pour relier la Chine à 65% de la population mondiale et 70% de ses ressources.

La seule différence entre la Chine et les USA, qui explique la domination maintenue des USA, c’est que personne ne rêve d’être Chinois. Les USA fascinent, culturellement, le monde, par sa musique, ses films, son « American dream ». Pas une personne pour se brider les yeux ou se « jaunir » la peau, en revanche des légions d’Asiatiques, et d’Africains, à travers le monde pour se blanchir la peau, se débrider les yeux. Ou s’injecter dans le « fondement » de quoi imiter la partie corporelle basse de Kim Kardashian. Ce qui en dit long, sur le niveau moyen de la population mondiale et de ses repères.. Mais c’est une autre histoire !

Face à cela. L’Europe. Une belle construction artificielle, qui n’est en rien un continent uni, incapable de véritables décisions communes, sauf pour interdire ou punir, réglementer le fromage ou la hauteur des échelles. Pas de langue, de culture, commune. Autant de marchés à aborder pour la conquérir et une indécrottable volonté d’être la seule à appliquer des règles que les autres bafouent. Au nom de la vertu, même au détriment de l’avenir de ses concitoyens. Qui du coup, votent pour en sortir.

Face à cela. La France. Une belle endormie qui peut-être, se réveille en ce moment, sous le rythme de réformes tous azimuts, peuplée d’un Etat surpuissant et de grands groupes magnifiques. C’est là que notre monde dual, reprend et démontre son pouvoir paradoxal. Notre force d’hier devient notre faiblesse d’aujourd’hui ! Le référentiel habituel disparaît progressivement. Nos groupes et nos états vivent de et dans ce référentiel. La vitesse s’accélère, or un état et un grand groupe, c’est lent. Enfin, les frontières disparaissent et elles nous protégeaient. La monnaie, les métiers, tout est rebattu. Orange devient une banque, Amazon veut avoir sa monnaie, les monnaies ne sont plus l’apanage des Etats, les frontières n’existent plus pour le numérique, chacun vient « voler » la donnée afin de l’enlever à l’autre et lui revendre. Etc.