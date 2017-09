Nucléaire iranien : Trump veut-il nous mener à la guerre ?

Tout d’abord en préambule, l’auteur tient à préciser qu’il ne nourrit aucune complaisance vis-à-vis du régime des mollahs en place à Téhéran depuis 1979. La théocratie iranienne a été à la base d’innombrables massacres contre son propre peuple pour lui imposer son idéologie politico-religieuse. Elle s’est ensuite livrée au terrorisme d’Etat dont ont été victimes l’Occident en général et la France en particulier. Les mollahs avaient leurs raisons, la France ayant soutenu Saddam Hussein lorsqu’il a attaqué l’Iran, des dettes financières dans le cadre de l’affaire Eurodif et autres…

Aujourd’hui, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts même si la théocratie iranienne reste toujours aussi répressive à l’intérieur où aucune opposition n’est tolérée.

Les élections « démocratiques » n’opposent que des responsables soi-disant « modérés » aux « conservateurs » appartenant tous au même bord, celui des mollahs. En matière internationale, Téhéran affiche sa volonté d’étendre un arc chiite au Proche-Orient (via l’Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et le Bahreïn), ce qui inquiète légitimement les pays sunnites. Enfin, les mollahs poursuivent Israël d’une haine indicible tout en se réservant le droit de redémarrer leur programme nucléaire militaire tout en poursuivant celui qui concerne le domaine balistique.

Une lueur d’espoir est venue tout de même lever une partie de ce sombre rideau : Téhéran a accepté de négocier sur le nucléaire. A savoir que depuis 2002, l’Occident avait été informé de la volonté des mollahs de se doter de l’arme nucléaire grâce à des renseignements fournis par l’Organisation des Moudjahiddines du Peuple (OMPI) "traitée" par les services de renseignement américains. A noter que l’effort nucléaire militaire avait débuté sous la présidence (1997-2005) du « modéré » Mohammad Khatami, ce qui en dit long sur les étiquettes politiques attribuées par les mollahs - surtout destinées aux commentateurs étrangers afin de policier l’image du régime -.

Les négociations ont abouti en 2015 à l’accord « Joint Comprehensive Plan of Action -JCPOA-) » signé avec les 5+1 (les pays membres du Conseil de Sécurité plus l’Allemagne). Cela a contribué à faire baisser la tension et à suspendre les sanctions internationales attachée à ce programme. Il faut bien comprendre que cela concerne l’effort industriel dans le domaine de la fabrication de l’arme nucléaire mais pas les vecteurs (essentiellement les missiles) qui peuvent la transporter.

Le contrôle des conditions imposées à Téhéran est placé sous la responsabilité de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) dirigée par le Japonais Yukiya Amano. D’ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 2016, cet organisme a mené plus de 400 inspections de sites iraniens ce qui fait de l’Iran le pays le plus contrôlé de la planète. Lorsqu’un doute sur une installation est signalé par un des pays signataires, l’AIEA demande dans un premier temps des explications à Téhéran. Si ces dernières sont jugées insuffisantes, un délai de deux semaines est nécessaire pour négocier les modalités d’inspection du site controversé. Si à l’issue de cette période, Téhéran refuse toujours l’inspection, les 5+1 peuvent voter une « obligation de visite » à laquelle les Iraniens doivent se plier dans les trois jours qui suivent sous peine de voir les sanctions internationales rétablies.