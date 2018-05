Une noyade ne ressemble pas du tout à ce qu’on peut en voir à la télé. Et voilà ce qu’il faut savoir pour être capable de les détecter

Décryptage

Livre Les (longues) leçons de François Hollande. Petite note de lecture François Hollande, ancien président de la République qui a décidé de ne pas se représenter en l'annonçant aux Français le 1er décembre 2017, a publié trop vite un livre intitulé "Les leçons du pouvoir".

Blocages dans les universités Parcoursup : cette autre raison qui perturbe les étudiants (et qui n’a pas grand chose à voir avec la sélection en tant que telle) Derrière le rejet de la sélection se profile un problème plus vaste, celui de la pression qu'on exerce sur eux pour les obliger à choisir très tôt leur cursus. Ave le risque de faire un choix par défaut , qui consiste souvent à s'engager dans un "tunnel "dont ils ne connaissent pas l’issue ni l’efficacité sur le marché de travail.

Economie Loi Pacte : le gouvernement peut-il parvenir à changer les comportements des Français en matière d’épargne retraite ? Dans le cadre de la loi pacte portée par Bruno Le Maire, le gouvernement souhaite flexibiliser l'épargne retraite, tout en la rendant plus attractive sur le plan fiscal.

Politique Pourquoi la droite a un besoin urgent de se débuissonniser (et non, on ne parle pas de dédroitisation) Selon le baromètre Kantar Sofres OnePoint du mois mai publié par le Figaro Magazine, la côte de confiance d'Emmanuel Macron, en hausse de 1 point sur le dernier mois, profite essentiellement d'une forte hausse de ce sentiment chez les sympathisants LR, soit une hausse de 14 points en un mois.

Mélenchon La France insoumise... à Jean-Luc Mélenchon : quand la gauche file entre les doigts de son héraut Jean-Luc Mélenchon a du mal à trouver une place dans le débat politique actuel tout en étant celui qui incarne, de fait, une opposition idéologiquement forte face au gouvernement. Son parti s’est construit à la fois avec lui et sans lui.

Twilight Zone Moitié floue : connaissez-vous vraiment la personne avec laquelle vous êtes en couple ? Plusieurs faits divers posent la question de savoir si on connaît vraiment la personne avec qui on partage sa vie. C'est notamment le cas de l'épouse de Didier Ramault, le meurtrier présumé d'Angélique Six, qui ne connaissait pas du tout son mari. C'est un cas extrême mais sans aller jusqu’à soupçonner son conjoint de mener une double vie mystérieuse, la question se pose pour tous...

Edito Pourquoi l’immobilier connait-il un coup de mou La grande euphorie du marché immobilier constatée l’an dernier n’est-elle plus déjà qu’un lointain souvenir ?

Atlanti-culture "Still life" : une pièce qui vous prend aux tripes Evoquant les séquelles plus ou moins secrètes de l'expérience d'une guerre, "Still life", pièce écrite par une femme, et remarquablement montée et interprétée, vous poursuivra longtemps.