De nouvelles études montrent qu’une aspirine par jour permet d’accroître de 25% les chances de survie des patients de certains cancers

Atlantico : Des chercheurs de l'université de Cardiff (Royaume-Uni) ont analysé 71 études sur les effets de l'aspirine. Ils ont découvert qu'elle aurait des effets insoupçonnés sur le cancer. Les vertus de l'aspirine sont déjà connues pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires. En quoi pourrait-elle aider les patients atteints d'un cancer ?

Stéphane Gayet : L'aspirine, médicament inventé à la fin du XIXe siècle, n'en finit pas de nous étonner. Initialement utilisé – à raison de 500 mg à un gramme chez l'adulte – afin de faire baisser une fièvre, soulager des céphalées (ou maux de tête), des douleurs articulaires (rhumatismes) ainsi que d'autres phénomènes douloureux, l'acide acétylsalicylique (son nom chimique) a plus tard révélé qu'il diminuait également l'agrégation des plaquettes sanguines. Cette dernière propriété a conduit à recommander couramment sa prise quotidienne à faible dose (moins de 100 mg par jour) pour prévenir les récidives de thrombose artérielle.

Car à la différence des anticoagulants vrais, l'aspirine s'oppose au processus initial de la coagulation sanguine qui est la formation d'un agrégat des plaquettes (cet agrégat, encore appelé clou plaquettaire, a pour but de stopper une hémorragie débutante en obturant une brèche dans une petite artériole qui saigne). Cette action permet ainsi de réduire le risque de thrombose artérielle, sans avoir les inconvénients des anticoagulants vrais. D'où son utilisation dans la prévention des récidives d'infarctus du myocarde et celles d'accident vasculaire cérébral par ischémie (obturation d'une branche artérielle).

L'inconvénient majeur de l'aspirine est de favoriser les saignements de l'estomac et du bulbe duodénal (première partie de l'intestin grêle se trouvant à la sortie de l'estomac).

Or, du fait de son utilisation large dans un but de prévention de thrombose artérielle, on a pu constater que l'aspirine avait de surcroît une action préventive vis-à-vis de certains cancers ainsi qu'inhibitrice sur le développement de certains cancers ayant déjà commencé.

Le professeur Peter Elwood, directeur de recherche au Royaume-Uni (Université de Cardiff, au Pays de Galles) a effectué une analyse d'une compilation de 71 études (donc, une méta-analyse) et ainsi a pu comparer la survie de 120 000 patients cancéreux prenant de façon régulière de l'aspirine – à faible dose - à celle de 400 000 patients cancéreux n'en prenant pas. Dans le groupe prenant de l'aspirine, le taux de survivants à long terme a été de 25 % plus important que celui du groupe témoin. On précise aussi que très peu de personnes de cette étude ont fait une hémorragie digestive grave. De surcroît, Peter Elwood affirme que l'aspirine exerce aussi un effet préventif vis-à-vis de plusieurs cancers. Cette étude, qui en complète d'autres sur le même sujet, est donc une source d'espoir, à la fois pour les patients et pour les chercheurs. Il reste à préciser maintenant de quelle façon agit l'aspirine dans son action anti-cancéreuse. Cette découverte va peut-être nous faire faire de nouveaux progrès dans la compréhension du mécanisme de la survenue et de la croissance des cancers, mais aussi de la façon dont notre système immunitaire lutte contre les cancers (car l'aspirine est considérée comme un anti-inflammatoire et l'inflammation est liée à la mise en œuvre du système immunitaire).