Nouvelle Marianne sur les timbres… Mais n’aurait-elle pas perdu un peu de son importance aux yeux des Français ?

Olivier Ihl

Olivier Ihl est Professeur de sociologie historique. Il occupe également les fonctions de p rofesseur des universités à l’Institut d’études politiques de Grenoble, de d irecteur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble. Olivier Ihl est m embre du think tank BRAINS (Santé et Société, Paris) et m embre du Comité de rédaction de la Revue française d’histoire des idées politiques et de la revue French Politics, Culture and Society. Il est également d irecteur du parcours Sciences de Gouvernement Comparées (IEP de Grenoble) et c o-directeur de la collection « Sociologie historique » aux éditions du Croquant.

