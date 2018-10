Une nouvelle étude hyper alarmante montre l’ampleur massive des disparitions d’insectes sur la planète

Atlantico : Quels sont les risques, directs et indirects, qui pèsent sur la faune mondiale ? Quels sont les risques pour l'espèce humaine ?

Bruno Partmentier : C’est quand même effrayant de constater qu’une grande quantité d’études faites par des organismes fort différents dans de nombreux pays du monde arrivent à la même conclusion : les insectes disparaissent à toute vitesse, et plus globalement l’ensemble de la biodiversité. Cette étude-ci est assez originale, et fort inquiétante, car elle concerne principalement une forêt vierge protégée à Porto Rico, El Yunque. Dans ce cas précis, on ne peut pas incriminer les pesticides ni l’agriculture intensive, et pourtant les chercheurs ont mesuré que les invertébrés les plus communs sont tous beaucoup moins abondants qu’il y a 35 ans : les mites, papillons, sauterelles, araignées et bien d'autres.

Mais aussi tous les animaux qui s’en nourrissent, comme les oiseaux, les grenouilles, les lézards (entre 30 et 50 % de moins).

En Europe la situation est encore pire dans les zones d’agriculture intensive. Chacun a pu constater cet été qu’on peut dorénavant traverser la France sans nettoyer son pare-brise ! Des études récentes concernant la France et l’Allemagne font état de 70 à 85 % de baisse de la biomasse des insectes volants depuis les années 80, mais aussi en conséquence directe des pinsons, tourterelles, merles, pigeons ramier, perdrix, alouettes, moineaux ou hirondelles, ou encore des hérissons et grenouilles.

Les apiculteurs français ont noté une hécatombe sans précédent de leurs ruches l’hiver dernier. Les abeilles domestiques sont les seules qu’on compte régulièrement et dont on peut donc mesurer exactement le déclin, mais il y a de l’ordre de 200 000 espèces d’animaux pollinisateurs qui suivent très probablement le même sort : bourdons, guêpes, papillons, mouches, etc. Or la plupart des plantes que nous mangeons (près de 85 %) ont besoin de cette pollinisation pour vivre : presque tous les fruits (pommes, abricots, cerises, fraises, framboises, etc.), des légumes (courgettes, tomates, salades, etc.), mais aussi les radis, les choux, les navets, les carottes, les oignons, les poireaux, le thym, l’huile de tournesol ou de colza, et même le café et le chocolat ! Sans pollinisateurs, pour faire bref, il ne nous restera plus guère que le blé, le maïs, le riz, et les betteraves, des repas somme toute assez déprimants, et, accessoirement, plus grand-chose à mettre dans nos pots de fleurs.

Et les insectes jouent beaucoup d’autres rôles dans la nature, indépendamment de polliniser les plantes et nourrir les oiseaux. Ils décomposent les déchets, éliminent excréments et cadavres, transportent les éléments nutritifs, aèrent et fertilisent les sols, etc.

Au bout de la chaine, l’homme pourrait bien voir sa vie quotidienne fortement perturbée et son alimentation menacée.

L'étude pointe les changements climatiques comme vecteurs de cette disparition massive. Quels autres facteurs moins directs (disparition des habitats naturels, pollution...) entrent en ligne de compte ?

C’est toute la vie soi-disant « moderne » qui mène à cette catastrophe écologique. Et si les ours des Pyrénées sont défendus par certains écologistes, il est plus difficile pour les punaises, mites et araignées de se trouver des alliés humains influents ! Même les abeilles, nettement plus sympathiques, meurent finalement dans l’indifférence générale.