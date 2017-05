Nouvelle ère : la doctrine Trump va obliger la France et l'Europe à négocier âprement un nouvel équilibre de puissance avec Washington

Trump vient de définir à l’occasion de trois rendez-vous les grands éléments de sa politique étrangère. Il faut tout particulièrement lire son discours de Ryad, dont il ressort clairement que la politique étrangère américaine sera « orientalisée » pendant au moins 4 ans. En comparaison, les conclusions du G7 et du sommet de l’OTAN prennent un tout autre sens. Il est en effet désormais assez évident que la politique américaine obéira à une logique reposant sur des schémas simples: alliance avec les monarchies sunnites, lutte contre les Rogue States (Syrie, Iran, Corée du Nord), réaffirmation de la politique anti-russe.

Pour le reste, les USA de Donald Trump devraient essentiellement s’inscrire dans une logique pragmatique de contrats et coopérations bilatérales, beaucoup plus que dans un univers structuré par des doctrines multilatérales, notamment sur le plan commercial. Autrement dit, Trump favorisera les alliances qui rapportent et freinera les grandes continuités comme l’OTAN, issues de la Seconde Guerre Mondiale et de la Guerre Froide.

« We are adopting a Principled Realism, rooted in common values and shared interests » (Nous nous rallions au Principe de Réalité, fondé sur des valeurs communes et des intérêts partagés) .Donald Trump Discours de Ryad

L’étonnant contre-sens de la doctrine Trump

La doctrine Trump repose sur d’étranges malentendus qui inspirent l’ensemble de la politique étrangère américaine depuis plusieurs années. Ceux-ci sont tous liés à la compréhension du sunnisme et de son rôle dans le désordre international.

Globalement, Donald Trump considère que les chiites sont les seuls responsables du terrorisme international. Selon lui, l’Iran est la principale cause de cet état de fait. On ne manquera pas de rester perplexe vis-à-vis de cette explication binaire où s’opposent le Bien et le Mal.

Le Bien, c’est l’Occident et l’Islam sunnite. Le Mal, c’est l’Iran et ses « produits dérivés »… y compris le terrorisme sunnite. On en reste perplexe, dans la mesure où, sans le dire clairement, Trump a quand même reproché aux monarchies pétrolières de se montrer un peu trop bienveillantes avec les terroristes, et tout particulièrement avec Al-Qaeda et Daesh.

L’importance des contrats récupérés par les Américains à l’occasion du voyage à Ryad semble avoir convaincu Donald Trump de ne pas se montrer trop regardant sur la cohérence de sa doctrine. « Aucun projet d’éradication de cette menace ne sera complet sans mentionner le gouvernement qui apporte aux terroristes trois choses: un abri salutaire, un soutien financier et un contexte culturel nécessaire pour le recrutement. Ce régime est le responsable principal de l’instabilité dans la région. Je parle bien entendu de l’Iran. » Donald Trump, discours de Ryad.

Macron face à la doctrine Trump

Face à la doctrine Trump, la réaction occidentale semble branler dans le manche, celle de la France y compris. S’il est un peu tôt pour juger de la totalité de la doctrine française dans ce dossier, plusieurs points appellent néanmoins l’attention.