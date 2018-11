Nouvelle-Calédonie : quand les 42% des indépendantistes comptent plus que les 58% des loyalistes !

Nous y avons envoyé des bagnards et ceux des communards qui n'avaient pas été fusillés. Ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants et ainsi de suite... C'est aussi leur pays.

Les deux communautés vivent côte-à-côte apparemment irréconciliables. Le résultat du référendum désole une grande partie des médias français.

Sur les chaînes de télévision et en particulier sur France 24, on se lamente. La France, entend-on, n'a pas pris la mesure du « ressentiment » des Kanaks. La France, nous dit-on également, n'a pas su prendre en compte la « fierté kanak ». Et les Caldoches ? Et les 58 % qui ont choisi de rester français ? Une réalité effacée, une quantité négligeable.