Une nouvelle année (malheureusement) si semblable aux autres

Ce lundi, ce n’est pas une redite exactement comme les autres puisque je vous convie à la relecture, améliorée, d’un billet de Janvier 2013 où je m’aventurais à prédire comment tournerait l’année naissante. Rétrospectivement, mes prévisions – il est vrai peu hardies – se sont confirmées. Pire : les années qui ont suivi ont aggravé les constats et l’enfoncement lent de la France dans la glu législative a continué de plus belle.

Ce billet sera donc une remise au goût du jour.

L’année 2018 n’a qu’une poignée d’heures et déjà, on la sent frémir d’envie de nous surprendre avec tout plein de bonnes nouvelles et d’idées frémissantes qui seront dévoilées, jour après jour, par un gouvernement d’andouilles survitaminées…

Et sans m’avancer beaucoup, je sais déjà qu’on va continuer à observer une déliquescence de plus en plus rapide de la France pendant cette nouvelle année, que je vous souhaite remplie de bonnes nouvelles, d’expatriation fiscale, de gros chèques, d’amour, de révélations politiques et autres joyeusetés diverses.

En effet, l’année 2017 s’est terminée en fanfare avec l’introduction sereine et obstinée d’un peu plus de fascisme et de bien-pensance totalitaire dans la vie des citoyens français qui n’y ont vu, pour la plupart, que du feu tant ils étaient préoccupés par la taille de leur dinde ou l’épaisseur des tranches de saumon.

Ainsi, le président de la République est clairement parti en guerre contre la liberté d’expression et les déviance du langage entre hommes libres. Fini les « fake news » puisqu’une loi sera votée.

Et bien qu’il veuille très clairement instaurer une censure de plus, à l’instar de la Syrie, de la Corée du Nord, de la Chine ou d’autres paradis plus ou moins communistes, pas un journaliste ne lui a fait remarquer que ses petites saillies sont parfaitement scandaleuses dans le pays des droits de l’Homme et de la liberté d’expression.

Certes, faire un affichage public de son homophobie (ou, de façon plus terre à terre, montrer son absence de bon goût avec des vannes douteuses) est éventuellement condamnable sur un plan moral. Mais si les cons devaient être littéralement poursuivis en justice, les tribunaux ne désempliraient pas et les élus de la République passeraient leur temps en taule ou seraient ruinés par des amendes astronomiques. Et malheureusement, cette évidente constatation d’être gouverné par des abrutis, partagée à présent par un nombre croissant de Français, ne semble pas déclencher un réveil salvateur des consciences journalistiques devant les débordements de petits censeurs staliniens.

Pire : des organes jadis imbibés des principes journalistiques s’empressent de décortiquer ce que devra être une loi contre les abominables méchantes nouvelles qui viendraient ternir les bonnes, estampillées officielles.