Nouveau référendum en vue sur le Brexit : les gains pour le Royaume-Uni d’un nouveau vote “Remain” vaudraient-ils le coût politique de l’annulation du vote « Exit »?

Atlantico : En évoquant la possibilité d'un retour en arrière du processus de retrait enclenché par le Brexit, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré "N'est-ce pas David Davis lui-même qui a dit que si une démocratie ne peut pas changer d'opinion, elle cesse d'être une démocratie" (..)"Nos cœurs vous sont toujours ouverts"​. En imaginant un tel scénario, comment peut-on évaluer, d'un point de vue politique, l'impact d'une telle décision au Royaume-Uni mais également pour les européens dans leur globalité ? Quels sont les précédents pouvant être mis en avant en la matière, dont le symbole le plus visible pourrait être le référendum de 2005 en France, suivi de la signature du Traité de Lisbonne ?

Avec quels effets réels sur la population ?

Rémi Bourgeot : Alors que la crise politique européenne apparait de plus en plus comme généralisée, on a tendance à traiter le Brexit comme une absolue particularité britannique, de nature insulaire en quelque sorte. Plus généralement, le déni quant à la remise en cause de plus en plus large du cadre politique de l’Union européenne conduit à voir chacune de ces manifestations diverses comme isolée et relevant d’un « accident électoral ». La particularité du Brexit c’est que le phénomène remet directement et on ne peut plus explicitement en cause le cadre communautaire, au contraire des autres « accidents », qui du nord au sud et d’est en ouest prennent des formes certes claires mais moins immédiates.

En découle assez naturellement l’idée que l’on entend d’ailleurs très souvent selon laquelle, au fond, il suffirait d’inverser le vote du Brexit pour que tout rentre à peu près dans l’ordre et que la vision de l’Europe selon Saint Juncker puisse advenir et ainsi illuminer les citoyens qui ignoreraient encore le génie des institutions européennes.

La vision horlogère selon laquelle il conviendrait en quelque sorte de remonter le temps pour empêcher le oui au référendum constitue l’épicentre du mécanisme de déni aussi bien en Europe continentale que sur l’île à la dérive.

Rien n’indique pourtant vraiment que le non l’emporterait aujourd’hui, malgré les difficultés qui sont apparues dans le cadre de négociations volontairement chaotiques. La lecture au jour le jour des indicateurs économiques permet d’alimenter une vision alarmiste, bien que l’Armageddon annoncé ne se soit pas réalisé. Dans la réalité, malgré les déséquilibres préexistants de l’économie britannique et les tensions dans les négociations, le libre-échange entre le Royaume-Uni et le continent n’est pas franchement remis en cause. Et à l’opposé de ce qui est affirmé sur les ondes françaises il n’existe pas de compromis en Europe, notamment avec l’Allemagne, pour pénaliser véritablement les relations entre le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne.