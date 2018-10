Nouveau record sur les prélèvements obligatoires : voilà pourquoi la solution pour alléger le fardeau pourrait être du côté du secteur des assurances

La mécanique macro-économique est très simple. Tout euro supplémentaire prélevé par l’Etat, c’est un euro en moins pour l’activité créatrice de croissance, de richesses et d’emplois.

La France est championne du monde de l’impôt, c’est aussi la lanterne rouge dans la course à la croissance et à l’emploi. Ne cherchez plus l’erreur.

Les chiffres contenus dans le rapport parlementaire sur le projet de budget 2019 sont accablants. En bref, et en dépit des promesses et des prévisions, les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées, du coup, les prélèvements obligatoires sont toujours à des niveaux insupportables.

Les baisses prévues et annoncées de 30 milliards se résumeront au lieu, à 10 milliards d’allègements et encore. Et cela, au terme d’un jeu de bonneteau où on a surtout remplacé des impôts très visibles par des impôts invisibles. On a jonglé entre la CSG augmentée pour les uns et la taxe d’habitation allégée pour les autres, entre l’ISF passée à la trappe, la flat taxe et la hausse de certaines taxes à commencer par la taxe foncière.

Tout cela ajoute de la complexité du système fiscal et de la lourdeur pour le système économique. Tout le monde le sait, tout le monde le répète depuis un demi-siècle, la France a préféré faire l'autruche face aux mutations du monde et vivre sur ses habitudes, ses réserves et son crédit.

Alors tous les gouvernements qui se sont succédés, de droite, de gauche et d’ailleurs ont toujours essayé de raboter ces dépenses, de réduire les dépenses de l’Etat, de diminuer le nombre de voitures de fonction etc. mais tous ces efforts n’ont été d’aucun effet. Ca relève plus de l’homéopathie alors qu’il nous faudrait de la chirurgie réparatrice.

Le résultat, c’est que les dépenses publiques et sociales représentent en gros 54% du PIB. Les recettes fiscales et sociales (prélèvements obligatoires) : 45 %. La différence entre les dépenses publiques et les recettes fiscales est comblée par l’endettement. L’endettement n’étant rien d’autre que les impôts futurs, parce qu’il faudra bien les payer.

Ces chiffres sont accablants parce qu’ils expliquent la faiblesse de la croissance, le manque de tonicité de l’appareil de production. Mais si les dépenses publiques sont à un tel niveau, c’est qu’elles répondent aussi à une véritable demande politique. C’est d’ailleurs pour cette raison que les gouvernements qui répondent à cette demande politique ne réussiront jamais à réduire le montant de la dépense.

Sauf que cette demande correspond aussi à une série de services et de prestations dont on peut se demander s’ils ne pourraient pas être fournis par d’autres acteurs que l’Etat ou les collectivités.

La plupart des autres grands pays européens et notamment les pays nordiques, l’Allemagne, les pays scandinaves ont réussi à baisser la part des prélèvements sans que les services publics soient dégrades.