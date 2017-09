"Le nouveau pouvoir" : une très opportune séance de rattrapage

Debray s'attache enfin à démontrer qu'elles trouvent leur source dans le néo protestantisme dont Emmanuel Macron s'imprègne et s'inspire.

POINTS FORTS

1- Un ouvrage qui reste - Debray oblige, d'une belle érudition.

2- Une mise en perspective du phénomène Macron dans une tendance plus profonde de l'évolution du libéralisme, de ses racines, et de ses manifestations "souterraines".

3- Sans porter de jugement de valeur, l'analyse de l'influence du protestantisme dans l'évolution de l'éthique en politique et dans l'économie, est intéressante.

4- Et toujours, un sens des formules qui fait mouche, une écriture riche, élégante, exigeante.

5- Un livre qui se lit vite (92 pages), mais pas sans attention pour ne rien perdre d'une écriture si singulière.

POINTS FAIBLES

1- L'érudition de l'ouvrage, ses allusions, ses références et ses clins d'œil, une fois de plus échapperont à beaucoup. C'est sûrement très subtil, mais parfois, on décroche ! Rassurez-vous, en général, ça ne dure que quelques lignes.

2- Le dernier chapitre, "La génération Ricoeur", sonne un peu comme un parti-pris et m'a paru un peu ardu !

EN DEUX MOTS

A celles et ceux qui ont lu "Civilisation", cet essai n'apportera rien de neuf. Ce qu'il contient est développé, de façon moins elliptique dans son précédent ouvrage (à lire absolument). Il y a sûrement beaucoup de finesse dans l'analyse, et quelques partis-pris. Quoi qu'il en soit, ces pages sont un redoutable réquisitoire contre la primauté de l'image sur l'histoire, de la forme sur le fond, contre l'hypocrisie de la transparence et l'affichage, érigé en valeur cardinale, de la virginité morale des nouveaux acteurs du monde politique.

Face à l'imprégnation de la société française par ces nouvelles dictatures, Régis Debray rappelle qu'aux temps des Machiavel, Tamerlan, de Gaulle ou Mitterrand, la capacité des grands hommes à porter le destin d'une nation primait sur le consensus "sociétal".