Nouveau leader de FO : la bonne nouvelle pour Emmanuel Macron qui se cache derrière la mauvaise

Les raisons pour lesquelles le congrès de FO a tourné à la bataille rangée n’ont pas forcément été clairement dites. Mais elles sont revenues en filigrane tout au long du congrès. Elles illustrent tous les maux du syndicalisme français, que la réforme de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy n’est pas parvenue à éradiquer.

Les tabous du congrès de FO

La violence qui s’est déchaînée contre Jean-Claude Mailly, secrétaire général sortant, est allée au-delà de ce que ses soutiens avaient imaginé.

Le déléguée syndicale de Doux n’a par exemple pas hésité à l’accuser d’avoir « vendu la classe ouvrière à Macron et au MEDEF ». Du coup, le rapport moral du secrétaire général sortant a reçu une approbation à peine majoritaire en franchissant péniblement le cap des 50%, quand les congrès précédents avaient tourné au plébiscite systématique.

Les militants ont largement sanctionné l’indulgence de Jean-Claude Mailly vis-à-vis de la macronie. Le secrétaire général de FO avait justifié ce réformisme soudain, qui tranchait avec la ligne dure qu’il avait suivie contre la loi El-Khomri, par le besoin de protéger les salariés contre le pire. Cette explication a peu convaincu.

En réalité, beaucoup ont soupçonné leur secrétaire général de mener une aventure personnelle en les prenant en otage. Durant l’été, des rumeurs de recasage au BIT avaient filtré. Finalement, ce poste à la main du gouvernement a bénéficié à Nicole Notat. Jean-Claude Mailly ira, pour sa part, au Comité Économique et Social Européen, autre poste dépendant du gouvernement.

Que cette perspective de recasage ait pesé ou non sur la posture personnelle du secrétaire général Mailly depuis un an (et nous n’avons guère d’avis sur le sujet), il est difficile d’empêcher un certain nombre de militants d’opérer un raccourci et de nourrir du ressentiment plus ou moins discret contre les conditions dans lesquelles la négociation sur les ordonnances a été menée.

Le syndicalisme français malade de sa bureaucratie

Cette question du « recasage » syndical pose la question quasi-historique de la carrière des syndicalistes et de la bureaucratie qui tient les grandes centrales françaises.

On ne compte plus le nombre de dirigeants syndicaux qui, d’une façon ou d’une autre, dépendent du gouvernement pour la suite de leur carrière. Ces dernières années, l’inspection générale des affaires sociales a ainsi accueilli François Chérèque, de la CFDT, et Stéphane Lardy, qui avait un temps caressé l’idée de succéder à Jean-Claude Mailly à la tête de FO. D’une manière générale, le pouvoir exécutif est attentif à la carrière des leaders avec qui il est amené (ou contraint) de négocier régulièrement.

On peut évidemment imaginer que cette relative dépendance personnelle des grands leaders syndicaux vis-à-vis du pouvoir en place n’est pas étrangère aux stratégies revendicatives. On se rappellera par exemple de la mise au placard de l’ancienne présidente de la CGC, Carole Couvert, à l’issue de son mandat. L’intéressée avait voulu jouer à plusieurs reprises le rapport de force avec le gouvernement. Issue de l’industrie électrique et gazière, sa fédération n’a pas soutenu la reconduction de son mandat et il ne lui est guère resté que son siège au Conseil Économique et Social pour éviter le retour à la base. L’exemple illustre les heurts et malheurs de ces dirigeants syndicaux appelés à des fonctions atypiques, loin des salariés qu’ils sont supposés représenter.