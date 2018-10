(Nouveau) Constat d’échec des politiques d’éducation prioritaires : et si c’était parce que les populations ciblées ne souhaitent plus être aidées…?

Doit-on nécessairement mettre cela sur le dos des politiques d'éducation prioritaires qui sont inefficaces ou observe-t-on aujourd'hui une forme de refus des aides que l'Etat propose ?

Pierre Duriot : Tout cela repose sur des mensonges et sur une dialectique, répétés en boucle depuis des années, sur tout ce qui touche aux zones d'éducation prioritaires. Ce sont des zones « d'exclusion et de pauvreté » : pas du tout. Ce sont des zones fort bien desservies par les transports en commun, les voies de communication, les ondes de toutes sortes. Y sont installés de nombreux commerces et services et par exemple, le PIB de la Seine-Saint-Denis est au quinzième rang national, même si le revenu net par habitant y est effectivement faible.

Ces zones sont avant tout des zones à caractère ethnique, communautarisées et sous les coupes d'un islam plus ou moins radical et des gangs liés à la drogue, au banditisme ou à la prostitution. Gérard Collomb, lors de son départ du Ministère de l'intérieur, a été très clair sur ce sujet. « La délinquance est liée à la pauvreté » : c'est encore faux. Si tel était le cas, la Creuse, la Nièvre ou la Lozère, les départements les plus pauvres, seraient des coupe-gorges. La délinquance est liée à la présence d'argent, en particulier d'argent sale, on ne vole rien chez les pauvres. Egalement, à la concentration d'une population fort connue, majoritaire dans ces quartiers, où l'on constate que les services de l'Etat, policiers, pompiers, ne se rendent plus qu'en force et avec gilets pare-balles. Mais le sujet doit être évoqué à demi-mot, alors même qu'il crève les yeux. « Les désordres sont le fait d'une minorité » : encore faux. Si tel était le cas, le problème serait réglé depuis longtemps. Non, sur ces zones, sur le sujet de l'islam des quartiers, le gouvernement dispose de statistiques certes peu connues, mais fiables. Depuis un audit sur la réussite au bac des jeunes hommes issus de l'immigration, on sait que les asiatiques font bien mieux que la population générale, à 80 % d'une génération, contre 55/60 % pour la population ordinaire, mais autour de 30 % pour les maghrébins et les turcs. On sait aussi qu'une bonne soixantaine de pour cent des musulmans considèrent leurs préceptes culturels et religieux comme plus importants que ceux de la République. On a des expériences désastreuses comme le lycée Gallieni de Toulouse. Plus loin dans le temps, on a eu Creil et ses foulards, on a eu l'IUT de Saint-Denis. On connaît les phénomènes de harcèlement au voile et ainsi de suite. Autant de signes qui sont des indicateurs et dont on aurait dû tenir compte et avec lesquels on n'a rien fait. Il est donc fort logique qu'on ne puisse résoudre, avec de l'argent, un problème dont on est incapable de poser correctement l'énoncé.

Barbara Lefebvre : Permettez-moi d’abord de dire ma consternation devant une énième analyse que les médias rapportent comme si c’était un scoop. Des analyses sur l’inefficacité des dispositifs de l’éducation prioritaire - inventée par la gauche mitterrandienne – on en a déjà lues. La dernière en date venait le Conseil national d’évaluation du système scolaire que M. Blanquer voudrait hélas, paraît-il, supprimer. En 2016, cette autorité indépendante a proposé une bonne analyse-bilan de cette politique de discrimination positive : en dépit de réussites locales, le Cnesco observait une mise en œuvre à l’échelle nationale insuffisante qui n’a donné aucun résultat tangible pour réduire les inégalités sociales ce qui était l’objectif annoncé par cette politique dès 1981. Le seul problème dans l’analyse du Cnesco c’est qu’il s’arrête au milieu du guet en se félicitant que l’éducation prioritaire ait permis de poser un diagnostic. Tant d’argent dépensé pendant trente ans pour constater qu’il y a des inégalités scolaires qui recouvrent peu ou prou les inégalités socio-économiques ; « tout ça pour ça ? » serait-on tenter de dire.

La réalité c’est que l’incohérence de l’action publique en matière scolaire, depuis que la massification a imposé une prétendue démocratisation scolaire, est la cause de cette crise de l’éducation qui dépasse de loin les populations concernées par la seule éducation prioritaire. La crise est générale, je l’ai constatée dans tous les établissements que j’ai fréquentés, ZEP ou non. C’est avant toute chose une crise de sens : les finalités du système éducatif ne font pas l’objet d’un vrai consensus. Pour toutes nos élites dirigeantes, depuis au moins trois décennies, l’école n’a plus au fond qu’une mission utilitaire : elle doit être efficace pour former des actifs adaptés à la loi du Marché mondialisé. Le gouvernement actuel l’assume au moins plus franchement que ses prédécesseurs qui ne le disaient pas publiquement mais laissèrent l’école de la République aux mains des technocrates du management public, qui n’est guère plus humain que le management du privé. En revanche, nombre d’enseignants n’ont cessé de dénoncer cette dérive managériale de l’école depuis trente ans dans l’indifférence générale, d’où la crise du métier ; quant aux syndicats, ils sont trop occupés à la conservation de leurs privilèges pour s’en mêler et font donc le jeu des gouvernements quels qu’ils soient. Les citoyens sont du côté de ces profs là, et les populations des territoires en difficulté encore davantage. Ils croient encore en la mission culturelle et accessoirement civique de l’école. L’école doit transmettre des savoirs et façonner des hommes responsables, capables de porter un regard critique sur le monde. Voilà les conditions préalables nécessaires pour entrer sereinement dans la vie professionnelle.

Pourtant, on ne peut que constater la baisse du niveau culturel général, et une fois encore cela n’épargne aucunes catégories sociales. Il n’est qu’à observer le développement des écoles hors contrat loin d’être toutes animées par des motivations religieuses : les parents y cherchent une ambition culturelle. L’échec de l’école utilitariste que nous subissons depuis quarante ans est général, il est simplement plus flagrant en zone d’éducation prioritaire parce que des phénomènes de contre-sociétés avec des codes culturels venus d’ailleurs ont surgi depuis deux décennies environ. Elles sont venues occuper le vide laissé par l’abandon d’une politique d’intégration voire d’assimilation qui était, historiquement en France, l’œuvre de l’école puis de l’armée avec le service militaire - le vrai pas le Service universel civique d’un mois dans une association ou une ONG que nous promet le gouvernement…

La montée des revendications identitaires ou la culture de l’échec expliquent-elles une partie de cet échec ?

Pierre Duriot : Oui. Là encore, très clairement, on a des études sérieuses. On sait que l'envie de l'élève est le principal moteur de l'apprentissage. On sait également que le projet des parents pour leur enfant, leur adhésion à l'école et à la réussite scolaire conditionnent les dispositions et la réussite de l'élève. C'est tout cela qui est en panne. Pour bon nombre de musulmans de ces quartiers, l'environnement doit s'adapter à la culture majoritaire, la leur. Cette posture justement, pousse à revendiquer dans les cantines, les piscines, les lieux de culture, les entreprises, mais aussi l'école. D'un côté on veut être accueilli avec ses particularités culturelles et religieuses, à tout le moins qu'on en tienne compte et en face, on veut bien accueillir, mais sans les particularités culturelles et religieuses. Or l'école est entre les deux, on y accueille tout le monde, mais théoriquement, sans particularité culturelles ou religieuses. Et ces deux sociétés, qui en pratique, vivent côte à côte mais ne se croisent pas, se croisent à l'école. Et l'école, à son corps défendant, a dû s'adapter, sinon, parfois, elle brûle... Collomb toujours, a employé les bons mots, deux sociétés qui vivent « côte à côte » et attendant un jour, de se retrouver « face à face ». La revendication identitaire est actuellement très soutenue par des acteurs étrangers. On se souvient d'Erdogan, à Strasbourg, exhortant les musulmans à ne pas s'intégrer, expliquant que l'occidentalisation, la laïcisation, l'assimilation, de populations musulmanes, était « un crime contre l'humanité ». Erdogan et aussi les royaumes d'Arabie-Saoudite ou du Qatar, qui propagent ouvertement la revendication identitaire, pas seulement à l'école, mais dans le sport, la culture et l'ensemble des instances internationales. Le refus d'apprendre la langue du colonisateur ou du mécréant, dans une structure non conforme à l'islam peut expliquer une partie de l'échec. La montée en puissance d'écoles cultuelles adossées à des mosquées de plus en plus nombreuses, où les enfants se rendent en dehors du temps scolaire, participe également au désengagement de l'école républicaine dans des quartiers où la langue française est devenue une langue étrangère en son propre pays. Cette France qui reste, n'en déplaise au président, l'épicentre et le terrain privilégié de la langue de Voltaire.

Barbara Lefebvre : Je ne sais pas ce que vous entendez par « culture de l’échec » dans le champ éducatif. C’est encore une fois un vocabulaire managérial pour moi inapproprié quand on parle d’enfants ou d’élèves. Ce discours repris par les gourous du développement personnel est en train hélas de gangréner aussi le discours institutionnel scolaire, et les parents se laissent endormir par les jolis mots-valises du moment : la bienveillance, l’école de la confiance, la coéducation… C’est affligeant et révélateur de l’hypocrisie du système : fabriquer des hommes économiques interchangeables mais en les cajolant avec un discours sur le bonheur individuel à grand renfort de psychologismes de comptoir.

Concernant les revendications identitaires, là encore on a l’impression que tout le monde découvre un réel que ceux qui vivent ou travaillent dans ces territoires connaissent depuis vingt ans au moins… On a l’impression que certains ont entrouvert les yeux en janvier 2015, mais je vous rappelle que l’affaire du voile au collège de Creil date de 1989. Une année cruciale dans le développement de la réislamisation intégriste partout dans le monde musulman, la salafisation des croyants à travers le monde grâce aux pétrodollars de nos alliés du Golfe pour essayer d’engager les masses musulmanes dans le djihad. Ce projet n’a pas réussi notamment en Europe où les masses musulmanes n’ont pas été mobilisées par le djihad comme espéré, néanmoins elles ont largement basculé dans l’islam politique, la religion spectacle avec son concours d’ostentation au nom de la pudeur et de l’honneur islamique. Ce n’est guère plus rassurant. Gilles Kepel fait partie de ceux qui ont très bien décrit ce phénomène et montré sa réalité en France. Qui a tenu compte de ses analyses dès la fin des années 1990 ?

Des fractures ethnoculturelles sont à l’œuvre dans de très nombreux territoires français où l’islam s’est imposé dans l’espace public, sur un fond de délinquance et de criminalité qui a permis aux islamistes - aux Frères musulmans en particulier - de se faire passer pour des artisans de la paix sociale auprès des élus, véritables rois-fainéants dans certaines villes. Au fil des ans, leur omniprésence dans l’espace public voire domestique - puisqu’ils se permettaient de donner des conseils de vertu islamique au sein des familles - ont fait fuir ceux qui ne voulaient pas vivre selon ce modèle, dont des familles musulmanes qui ont une conception exclusivement spirituelle de leur foi et non pas politique. Ceux qui restent dans ces quartiers et cautionnent cette contre-société osent crier à la discrimination ethnique et sociale, se plaindre de vivre dans des ghettos alors que c’est eux qui ont produit ou accompagné cette situation de partition, avec l’aide d’une classe politique au mieux indifférente au pire impuissante. J’ai souvent reçu des parents d’élèves d’origine maghrébine me disant à quel point ils ne supportaient plus de vivre dans tel ou tel quartier, entièrement passé sous la coupe des islamistes dont certains venaient directement du FIS algérien grâce au droit d’asile ! Certains de ces parents sacrifiaient toutes leurs économies pour quitter leur logement social ou pour scolariser leurs enfants dans le privé loin du quartier. Je leur ai toujours donné raison car je savais l’école impuissante à répondre à leur désir d’intégration par les savoirs.

On entend aujourd’hui les François Hollande, Gérard Colomb, Martine Aubry et d’autres « progressistes » de droite et de gauche, se présenter comme des lanceurs d’alerte sur cette situation de partition ! C’est indigne de la fonction que ces politiques ont occupé ou occupent : ils ont regardé la situation se dégrader, voire l’ont encouragée localement par clientélisme, et quand cela devient incontrôlable ils s’alarment comme des lapins pris dans les phares d’une voiture lancée à vive allure.

J’avoue que je suis atterrée d’entendre ces derniers jours deux journalistes réputés du Monde parler de l’islamisation dans certaines territoires comme s’ils venaient de « découvrir » la face cachée de la lune ! J’ai entendu l’un d’eux expliquer que leur enquête était inédite, « révélait » une situation que personne n’avait osé décrire. Et pas un journaliste pour les rappeler à la modestie et leur expliquer que ce n’est pas parce que le Monde vient de comprendre que la terre est ronde que le reste de l’humanité l’ignorait … D’ailleurs leurs consœurs du même journal qui avaient elles aussi « découvert » la désintégration à l’œuvre à Trappes, il y a quelques mois, doivent trouver cela un peu comique.

Tout ceci est affligeant car ces processus de sécession culturelle sont à l’œuvre depuis près de vingt ans, et à l’école cela a été décrit depuis le début des années 2000, par maints témoignages dont, bien-sûr, ceux rassemblés dans l’ouvrage auquel j’ai contribué en 2002 Les territoires perdus de la République et dont les observations furent validées par le rapport Obin de l’Education nationale réalisé un an plus tard. Nous étions quelques uns alors à presser les élus, les journalistes faiseurs d’opinion de regarder la réalité en face, nous étions pour la plupart enseignants en zone d’éducation prioritaire. On nous a ignorés comme les journalistes du quotidien de référence précité, au mieux on a minimisé notre constat en nous traitant de Cassandre, puis de racistes islamophobes pour nous disqualifier complètement. En janvier 2017, j’ai participé à une enquête dirigée par Georges Bensoussan, Une France soumise, qui élargissait le recueil de témoignages au-delà du champ éducatif, le bilan était encore plus inquiétant. La seule chose que certains journalistes ont trouvé à nous dire c’est « vos témoignages sont anonymes donc cela affaiblit le propos ». Nous n’avions pas les moyens de conviction des reporters de grands médias pour assurer la sécurité de nos témoins ! Nous voulions au contraire collecter mieux que des petites phrases ou des anecdotes, laisser la parole à ces acteurs du quotidien pour qu’ils nous livrent leurs analyses. On peut donc comprendre qu’ils préfèrent garder l’anonymat compte tenu de ce qu’ils nous ont révélé.