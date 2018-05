Notre-Dame-des-Landes morne bocage : triste, très triste est la vie du zadiste…

Sur la foi des reportages lénifiants et champêtres des journaux vous croyez sans doute que l'endroit est habité par des hommes tous égaux, tous frères ? Vous imaginez également que la seule activité là-bas c'est de cultiver de façon traditionnelle des légumes à l'ancienne genre topinambours, raves ou salsifis? Vous pensez que cette communauté dont aurait rêvé Jean-Jacques Rousseau est bercée par le doux gazouillis des oiseaux ?

Vous vous trompez ou plutôt on vous trompe. Sur ce sujet Le Figaro publie un témoignage éclairant d'un zadiste nommé Yohan (le prénom a été changé). Et ce qu'il dit c'est qu'à NDDL il y a des riches et des pauvres.

Que les riches dictent leur loi aux pauvres qui n'en peuvent mais et qui obéissent.

Il connaît la topographie humaine des lieux "Les bobos intellos sont au cœur de la ZAD, les riches au Sud-Ouest, les diplômés qui ont le pouvoir sont à l'Ouest dans le secteur de Bellevue".

La démocratie y est là-bas "populaire" comme dans les anciens pays du bloc communiste. Certes il y a, dit-il, des réunions pour tout : l'assemblée des usages, le conseil pour le maintien des occupations… Mais en réalité c'est une poignée de personnes qui décide : les diplômés, les riches et les bobos!

Au temps de la défunte Union Soviétique on appelait ça le centralisme démocratique. Le chef du parti décidait démocratiquement et démocratiquement les militants obéissants applaudissaient. Ils criaient "Vive le camarade Staline" ici ils crient "Vive la ZAD".

Pour que le tableau soit complet même le NKVD ne manque pas à l'appel. Un jour, c'est toujours Yohan qui parle, un Zadiste dont le comportement avait été jugé non conforme a été roué de coups, ligoté, mis dans le coffre d'une voiture et –charitablement- déposé devant un hôpital. On comprend pourquoi Yohan a tenu à rester anonyme.

Mais un jour viendra quand le vent de la révolte soufflera en tempête sur la ZAD. Ceux qui ne sont rien voudront être tout. Et la plèbe d'en bas se vengera sur ceux d'en haut des humiliations subies. Et ils balanceront des topinambours, des raves et des salsifis sur la gueule des riches de Bellevue!