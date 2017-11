Notre avis sur le lauréat du prix Goncourt : "L'ordre du jour," une terrible et très actuelle leçon d'histoire

LIVRE

L'ORDRE DU JOUR

d'ERIC VUILLARD

Ed. ACTES SUD

LE THEME

En cent cinquante petites pages du format désormais si fameux de l'éditeur "Actes Sud" et en cinq actes majeurs, Eric Vuillard livre aujourd'hui un texte incisif mettant en scène les acteurs de cet enchainement fatal qui a mené les nazis de la nomination d'Hitler à la Chancellerie du Reich en 1933 à l'intégration de l'Autriche en 1938.

Avant d'atteindre le dénouement que l'on connait, celui de cette guerre implacable et générale et avant même l'ultime dénouement que symbolise le procès de Nuremberg, souvent évoqué ici par l'auteur comme le miroir d'un passé immédiat, il est surtout question d'une confrontation, celle de quelques comédiens de pacotille, maitres du bluff, au premier rang desquels Göring et Ribbentrop, avec ceux de ces bourgeois investis du pouvoir financier ou politique, souvent plus pusillanimes que franchement cyniques, très vite anéantis par l'audace et la vulgarité des premiers.

Les compromissions des uns et les abandons successifs des autres, tous acteurs d'un même drame, vont in fine rendre possible l'impossible, ainsi l'Anschluss, fondatrice avec l'annexion des Sudètes un peu plus tard de l'Allemagne restaurée, le pangermanisme triomphant dans le mythe de la grande Allemagne entretenu par le petit caporal de Bohème qui porte la défaite de 1918 et le Traité de Versailles comme un martyr son silice.

Ces compromissions sont tantôt le fait des maitres de l'industrie et de l'acier, de Gustav Krupp à Carl von Siemens, sans oublier Wilhem von Opel qui a tout acheté jusqu'à sa particule, industriels puissants qui n'ont qu'une obsession, sauver leur empire en évitant coûte que coûte le communisme qui le menace, tantôt celui des politiques, ainsi celle de Schuschnigg, Chancelier d'Autriche, qui sera reçu en février 1938 au Berghof pour signer la reddition de son pays au terme d'une journée folle au cours de laquelle il subira les assauts de Ribbentrop et von Papen puis l'ukase autrement plus violent d'Hitler lui-même.

Avant lui et sur un registre presqu'anodin, celle de Lord Halifax, figure emblématique de l'Angleterre de l'entre deux guerres, ancien Vice Roi des Indes, Ministre des Affaires Etrangères de Neville Chamberlain, catholique sincère, héritier de la tradition, élevé à Eton et pétri de la plus universelle éducation possible qui avait accepté l'année précédente, en 1937, de rencontrer Göring, héros autoproclamé de la Luftwaffe, monstre de prétention et de vulgarité, dépressif, morphinomane et sans doute pédophile... son opposé en tout, son antithèse qu'Halifax va non seulement rencontrer mais avec lequel il va participer à une partie de chasse, dépassant ainsi la realpolitik pour pratiquer un sport, partager un art de vivre, un goût, une culture, autrement dit "fraterniser".

Encore la compromission de Chamberlain lui-même, l'homme de Munich, qui recevra Ribbentrop à déjeuner avec son épouse à Downing Street alors que ce dernier quitte son ambassade avant de regagner Berlin, pour subir sa conversation, une conversation entre amis pour parler tennis quand les panzers rugissent aux portes de Vienne.