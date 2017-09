"La Nostalgie des Blattes" : un thème costaud et deux grandes comédiennes

THEATRE

La Nostalgie des Blattes

de Pierre Notte

mise en scène: Pierre Notte

avec Catherine Hiegel et Tania Torrens

Durée 1h15

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

2bis, av. Franklin-Roosevelt 75008 Paris

Salle Tardieu

Jusqu' au 8 octobre, à 21h

Dimanche à 15h30 – relâche les lundis

Réservation : 01 44 95 98 21

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Dans un espace étrange, dans le temps futuriste d’un monde aseptisé et inquiétant, deux femmes, deux vieilles, sont assises côte à côte sur deux chaises. On apprend très vite qu’elles ont le point commun d’avoir renoncé à toute intervention susceptible de les faire rajeunir. Ainsi sont-elles devenues des raretés, dans une foire, dans un musée, ou ailleurs ? Ce que l’on sait c’est qu’il n’y a plus personne pour venir les observer. Deux solitudes, deux personnalités vont ainsi s’affronter dans le dialogue aigu de Pierre Notte.

POINTS FORTS

1- Catherine Hiegel et Tania Torrens emportent tout. La pièce, sur une idée de Catherine Hiegel, a été semble-t-il conçue sur mesure, répartissant les caractères selon les deux tempéraments différents des comédiennes.

2- C’est un duel que Pierre Notte met en scène, deux monstres, deux natures que tout sépare, condamnées à cette promiscuité forcée. Des objets volants s’écrasent régulièrement, rythmant les séquences de leur combat. Chaque passage effrayant de ces objets - sont-ce des drones ? - fait monter la tension, tandis que la crainte d’une brigade de surveillance leur apporte le sentiment d’un danger qui semble, peu à peu, les rapprocher.

3 – Que faire dans un monde parfait, ou l’on apprend que des miliciens dominateurs ont abattu tout le monde, sauf peut-être de rares dissidents ? Que ressentir dans cet univers extérieur hostile ? Comment vivre dans un monde sans poussière, aseptisé au maximum, sinon plonger dans les souvenirs et regretter la nourriture, la mousse des bois ; finir par voir un moucheron avec plaisir ou, tout au moins, y croire. Catherine avoue « avoir parfois la nostalgie des blattes ». Elles rêvent toutes deux de fromage, de vin. Tania conserve dans son petit sac de quoi rouler deux cigarettes qui tiendront un grand rôle dans leur mutuelle relation. Chacune la savoure, la respire, à sa façon, dans un bonheur indicible.

4 – Leur cheminement est fait de combat, de violence, de chicanerie, d’insultes ; la calme Tania finit par se laisser prendre par la violence de Catherine, difficilement contenue comme un moteur à explosion. L’incompréhension entre deux tempéraments, la chaste Tania, la sexuelle Catherine, les comédies qu’elles se jouent et que je ne veux pas dévoiler ici pour en laisser la surprise aux spectateurs, sont inénarrables et drôles. L’antipathie du départ finira-t-elle, dans ce huis clos, par se transmuter en une forme de tendresse ?