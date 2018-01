"Nos éducations sentimentales" : grande question

THEATRE

Nos éducations sentimentales

Texte et mise en scène de Sophie Lecarpentier

Avec Stéphane Brel, Anne Cressent ou Valérie Blanchon, Xavier Clion, Vanessa Koutseff, Solveig Maupu, Julien Saada et la voix de Frédéric Cherboeuf

INFOS & RÉSERVATIONS

Théâtre 13/Jardin

103A, boulevard Auguste Blanqui

75013 Paris

Tél. : 01 45 88 62 22

http://www.theatre13.com

Du mardi au samedi à 20h

Le dimanche à 16h

Jusqu’au 18 février

RECOMMANDATION

THÈME

De nos jours, Frédéric Moreau, un jeune Rouennais bien décidé à réussir dans la vie, part s’installer à Paris, avec aussi l’espoir de retrouver la belle Marie Arnoux, une femme mariée qu’il a croisée par hasard et dont il est tombé amoureux.

Bientôt rejoint par son ami d’enfance Deslauriers, il va se lancer dans le tumulte de la capitale, mais le temps va passer et les grands succès tant escomptés ne seront pas vraiment au rendez-vous.

POINTS FORTS

1- Pour cette pièce, Sophie Lecarpentier s’est inspirée du roman de Gustave Flaubert « L’Education sentimentale » ; elle en a gardé des personnages, quelques situations, quelques événements. Dans son texte sont cités Nathalie Sarraute et Faulkner. On chante du Demy-Legrand, ou « Le Tourbillon de la vie » de Rezvani car elle multiplie les clins d’œil directs à François Truffaut et à « Jules et Jim ». (Frédéric, son héros, est aussi cousin d’Antoine Doinel par sa difficulté à s’inscrire profondément dans une vie sociale, sentimentale et professionnelle. Tous deux furent d’ailleurs joués à l’écran par le même acteur, Jean-Pierre Léaud).

Bref, Sophie Lecarpentier est une dramaturge qui aime les auteurs, écrivains ou cinéastes, qui prend plaisir à les évoquer et à leur rendre hommage. Son admiration est stimulante.

2- Il s’agit ici d’un théâtre narratif, un théâtre du récit. Enfoncez-vous dans votre fauteuil bien confortablement. Vous allez assister à une histoire, avec des personnages attachants dont vous partagerez les aléas de l’existence. Tout est bien raconté. Les scène, jamais trop longues, s’enchaînent vite et souplement. Quelques accessoires, peu de meubles et des lumières évocatrices suffisent à nous faire passer d’une chambre sous les toits à un bel appartement, d’une piscine aux vestiaires d’un club de tennis.