A nos ancêtres cannibales : ces secrets de notre civilisation que révélent les nouvelles études sur la valeur nutitrionnelle de la chair humaine

Atlantico : Les travaux de James Cole, archéologue à l'Université de Brighton publiés dans la revue Scientific Report montre que la chaire humaine n'était pas très nourrissante comparée à la viande d'origine animale. Qu'est ce que cette étude nous révèle de l'être humain et et de la pratique du cannibalisme ?.

Hélène Rougier : Ce n’est pas exactement la viande en elle-même qui est plus ou moins nourrissante. Ce que James Cole compare, c’est la quantité de calories que l’on peut tirer d’un corps humain comparé à un bison, un cheval ou un renne par exemple. Il conclue qu’il est plus avantageux de tuer et consommer un animal de grande taille qu’un humain, et propose que les Néandertaliens, qui ont pratiqué le cannibalisme à plusieurs reprises, devaient alors avoir d’autres raisons qu’uniquement la recherche de nourriture pour avoir chassé leurs congénères.

C’est une approche originale pour essayer d’apporter de nouvelles données à la compréhension de ce qui a motivé les Néandertaliens à pratiquer le cannibalisme. James Cole propose que les Néandertaliens aient eu des motivations sociales, symboliques pour pratiquer le cannibalisme, et pas uniquement nutritionnelles. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais il est vrai que l’on a toujours du mal à discerner les causes de comportements passés puisque la pensée ne se fossilise pas, et le travail de James Cole apporte donc des données supplémentaires à intégrer à nos modèles interprétatifs. Les causes du cannibalisme peuvent cependant être variées, et différents épisodes de cannibalisme peuvent avoir eu différentes motivations. Par exemple, on ne peut pas affirmer que tous les Néandertaliens cannibalisés aient été chassés, certains ont pu mourir de mort naturelle, et il y a donc pu avoir du cannibalisme opportuniste (ce qui n’empêche pas d’évoquer un comportement symbolique dans ces cas).

Quelle rôle peut-on aujourd'hui attribuer au rôle du cannibalisme dans la cohésion de ces sociétés primitives ? Quels sens le cannibalisme pouvait-il avoir pour les groupes qui le pratiquaient ?