Non je ne parlerai pas de Macron aujourd’hui

Le même visage passe sur toutes les chaînes, affublé des mêmes commentaires, ou supputations, sur le futur gouvernement, qui sera lui même une équipe en CDD. Les mêmes images, sur toutes les chaînes, tournant en boucle me fatiguent par leur manque de signification et leur moutonnisme. Heureusement il y a internet, Deezer et Netflix. Et surtout tellement de livres magnifiques à lire. La richesse de l’information trouve enfin une définition méritée, tant la plupart du temps elle confine surtout à une pitoyable pauvreté très largement répandue.

J’avais lu, très tard, l’excellent SAPIENS de Yuval Harari, qui tente d’éclairer le futur en décrivant les mouvements qui poussent à la tectonique des plaques de l’humanité depuis que l’homo est devenu Erectus. Bonheur absolu. Je serai en avance sur la lecture de son nouvel ouvrage, Homo Deus, qui semble bien pessimiste sur le sort de notre Sapiens d’espèce, qui est sur une pente clairement savonneuse, à laquelle la totalité de la classe politique mondiale est aveugle, tant les échéances évoquées sont éloignées des siennes. Après moi le déluge, semble être le slogan et le corpus politique le mieux partagé dans notre pauvre monde.

J’ai jeté un nouvel œil à l’Homme Nu de nos 2 journalistes français, qui décortiquent la volonté assez funeste, de certains des GAFA, Google en tête et reste aussi anxiogène que réaliste sur les forces en présence. Je commence à lire le dernier livre de notre ami Bruno Teboul, « Robotariat », (néologisme pour Robotisation et Prolétariat). Inquiétant lui aussi, mais je ne suis qu’à la page 50 ! Cela rend l’ouvrage de Luc Ferry sur le Transhumanisme tout aussi indispensable pour comprendre en 200 pages les philosophies à l’œuvre, chez Google et sa Singularity University. Bref, gavé par une actualité vide d’intérêt, je me régale de papier (je sais, c’est pas bien pour la planète), de belles lettres, et me plongerait prochainement avant l’été, pour grossir intellectuellement tout en soignant ma taille pour la plage, dans ces ouvrages qui annonçaient bien avant tout le monde, l’apocalypse, au risque de faire rire leurs concitoyens. Qui riraient moins aujourd’hui. L’Utopie de Thomas More. 1884 de George Orwell. Bref avant de me gaver de sport, de soleil et de mojitos, et emmagasiner l’énergie dont nous aurons besoin en cas de non majorité à l’Assemblée Nationale, je vais entamer mon capital optimisme en relisant ces oiseaux de « réaliste augure » !

Il n’y a rien à dire sur la politique avant les législatives. Seul le résultat de ce scrutin sera ou le fossoyeur ou le catalyseur de nos 5 prochaines années et notre avenir avec lui. Tout ce qui est à souhaiter du côté des entrepreneurs tient en une simple liste :

- Délais de paiement ramenés à 30 jours,

- Augmentation de la longévité des seniors pour cesser de les conduire à la tombe professionnelle à partir de 50 ans,