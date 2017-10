Non, la multiplication des CDD ne sert pas aux entreprises à réduire les coûts

Eviter la réglementation du CDI n'est pas le premier motif de recrutement en CDD

Lorsque l'on interroge les établissements sur leurs pratiques en matière de recrutement et sur ce qui les pousse à préférer le CDD au CDI, 69% indiquent un besoin limité dans le temps. La deuxième raison est la possibilité d'évaluer les compétences d'une personne en vue d'une possible embauche en CDI. Ainsi, le CDD s'apparente plutôt à une période d'essai étendue du salarié. Pour autant, cela n'est pas non plus une promesse d'embauche assurée.

A l'inverse, lorsque l'on demande aux employeurs si leur volonté de recruter en CDD était inhérente au fait de vouloir éviter la réglementation du CDI (qui intègre des coûts financiers en cas de licenciement, avec des formalités importantes en cas de rupture de contrat, et les incertitudes en cas de recours), seuls 45% des sondés ont répondu favorablement.

Des pratiques qui varient selon la configuration de l'entreprise

Cependant, on observe aussi que ces affirmations concernant le CDD ont tendance a varier selon la taille de l'établissement, le secteur de l'entreprise et la catégorie socio-professionnelle du poste à pourvoir. Ainsi, les sociétés qui possèdent entre 1 et 9 salariés confessent à 55% utiliser le CDD pour contourner la réglementation du CDI ! De l'autre côté, seulement 19% des groupes de 200 salariés ou plus corroborent ce motif.

Quant à ceux qui ont le plus tendance à multiplier les CDD pour appréhender un besoin limité dans le temps, on retrouve en tête les administrations publiques, l'enseignement et le secteur de la santé.

Cette dernière statistique est un clin d'oeil d'autant plus amusant que le gouvernement souhaite imposer un système de bonus-malus aux entreprises qui ont tendance à favoriser la multiplication des CDD par rapport à des contrats de longue durée type CDI.