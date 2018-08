Non, Erdogan ne descend pas du singe !

Malgré les déforestations massives, les incendies et les sécheresses, la Terre compte plus d'arbres qu'en 1982, grâce aux politiques de reforestation. Allons-nous vers un système écologique façonné par l'Homme ?

Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de maintenir le cap des réformes et de transformer la société. L'unité au sein du gouvernement semble pourtant voler en éclats.

Existe-t-il un lien entre les pics de connexion sur les réseaux sociaux et la hausse des "crimes de haine" aux Etats-Unis ?

Retour sur les difficultés économiques et financières auxquelles sont confrontées la Turquie et la Grèce.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Test-Achats dispose de 1.350 dossiers de voyageurs et entame l'action en justice contre Ryanair

Il y a un an disparaissait Maëlys: un drame aux multiples rebondissements

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ils arrivent devant un bout de jungle miraculeusement préservé. Un gorille est là avec sa compagne. L'homme et la femme s'écroulent morts. Le gorille regarde sa femelle d'un œil concupiscent : "Eh bien, il va falloir tout recommencer". Erdogan ne va pas aimer cette histoire.

Einstein, qui pensait qu'il était pour quelque chose dans l'invention de la bombe atomique, racontait l'histoire suivante. Un conflit nucléaire a détruit presque toute l'humanité. A survécu un couple. L'homme et la femme, irradiés et agonisants, avancent péniblement dans un paysage lunaire.

Ajoutons que, selon le vice premier ministre turc, les élucubrations du savant britannique sont "archaïques" et "dépourvues de preuves".

A partir de la rentrée prochaine, la théorie de Darwin ne sera plus enseignée dans les écoles turques. Ainsi en a décidé le maître de la Turquie. Raison avancée : "elle est trop discutable, controversée et compliquée pour les étudiants", selon le Conseil Supérieur de l'Enseignement de ce pays.

