Non à la cagnotte, oui au désendettement : pourquoi la fermeté de Bruno Le Maire masque mal la continuation des vieilles habitudes françaises

Atlantico : Ce 15 février, lors de son échange avec Christine Lagarde, Bruno Le Maire a pu déclarer :"C’est parce que la France prend des décisions courageuses (baisse des emplois aidés, suppression de l’ISF, baisse de l’IS, prélèvement forfaitaire unique ...) pour se transformer qu’elle est écoutée et respectée par ses partenaires européens! ", avant d'ajouter "La dette est un poison pour l’économie française ! L’augmentation des taux d’intérêt pèsera sur la charge de la dette. Or un point de taux d’intérêt en plus ... c’est 3 milliards d’euros jetés par les fenêtres !" Au-delà de la rhétorique employée, notamment sur la question du "poison de la dette", quel bilan dresser de l'action du gouvernement ?

Est-on réellement dans une phase nouvelle d'approche de la question ou faut-il plus parler de continuité avec les gouvernements précédents ?

Philippe Crevel : Rupture avec les gestions précédentes, certainement pas, continuité républicaine, probablement oui ! En matière budgétaire, entre les mots, les promesses et les faits, les écarts sont en France légion et cela depuis plus de trente ans. Le retour en-dessous de la barre des 3 % voire du retour à l’équilibre des comptes publics est une promesse qui n’engage pas ceux qui l’émettent. Elle vise à rassurer Bruxelles et accessoirement l’opinion publique. Depuis trente ans, la réduction des déficits est avant tout le résultat de facteurs extérieurs, la croissance, les taux d’intérêt. Le seul facteur interne utilisé est la hausse des impôts. Ce fut pratiqué tant en 2010 qu’en 2012 pour réduire un déficit qui dépassait alors 8 % du PIB. En revanche, au niveau des dépenses, les gouvernements savent simplement réduire la hausse dite naturelle. Pour 2017, nous pouvons nous réjouir que le déficit public ait été ramené à 2,8 % du PIB contre 3,4 % en 2016. Mais, selon le Ministère de l’Économie, le solde général d’exécution du budget, à fin décembre 2017, est de -67,8 milliards d’euros contre -69,1 milliards d’euros fin décembre 2016, soit juste une petite amélioration de 1,3 milliard d’euros et cela malgré une croissance de près de 2 %. Par ailleurs, les dépenses en France (budget général et prélèvements sur recettes) ont atteint fin 2017 386,9 milliards d’euros contre 379,8 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Le niveau des dépenses publiques reste fixé à 56 % du PIB en France contre 44 % en Allemagne. Pour les prélèvements obligatoires, le taux est selon Eurostat de de 47,6 % du PIB en France contre 40,4 % du PIB en Allemagne. La France détient le record pour les prélèvements obligatoires au sein de l’OCDE. Enfin, au niveau de la dette, le taux est de 97 % du PIB contre 66 % en Allemagne.

Le budget 2018 n’a pas montré de réels changements par rapport aux pratiques précédentes. Il faut l’avouer que toute réduction de dépenses, toute remise en cause de niches fiscales provoquent des réactions virulentes qui ébranlent bien souvent le pouvoir en place. Ainsi, la réduction de 5 euros des APL a été vivement contestée. Des économies, tout le monde est favorable à la condition qu’elles ne touchent personne.