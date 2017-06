"Les noces de Figaro" : de belles "Noces" malgré Julie Gayet

OPERA

« LES NOCES DE FIGARO »

DE W.A. MOZART

MISE EN SCENE: JULIE GAYET

OPERA EN PLEIN AIR

En tournée de juin à septembre dans différents châteaux

THEME

Adapté du Mariage de Figaro de Beaumarchais par le librettiste Lorenzo da Ponte, Les Noces de Figaro, dont Mozart écrivit la partition en seulement six semaines, est considéré comme l’un des opéras les plus parfaits du répertoire.

L’action se déroule au château Almaviva, près de Séville. Suzanne et Figaro, tous deux au service du Comte et de la Comtesse, préparent joyeusement leur mariage. Mais voilà que Suzanne apprend à son futur mari que le Comte, lassé de son épouse, lui fait la cour. Pour sa part, Figaro est convoité par la gouvernante du château, Marceline, qui veut en faire son mari. Et pour couronner le tout, Chérubin, un page qui tombe amoureux de toutes les femmes qu’il rencontre, aimerait bien que la Comtesse lui accorde ses faveurs… De coups de théâtre en rebondissements, de supercheries en jeux de rôle, tout finira par s’arranger et l’écheveau des couples, par se démêler.

LES POINTS FORTS

- L’œuvre en elle-même. Pour ces Noces, Mozart a poussé à son paroxysme cette particularité qui fait l’essence de son génie lyrique : le mélange de genres et de tons. Résultat, son opéra est un chef d’œuvre, qui, sur des airs d’une sublime beauté, fait alterner, quand il ne les superpose pas, comédie, gaité, passion, désamour, mélancolie et tristesse. Et cela à un rythme trépidant, sans qu’à un seul moment quelque chose ne pèse ou ne pose. Si Mozart a mérité ce qualificatif de divin, c’est bien, entre autres, pour cet opéra-là.

- La distribution est assez formidable. Voix claire et solide, la soprano Norma Nahoun compose une Suzanne sensuelle et fine-mouche. Elle forme un beau couple avec le Figaro de Norman Patzke. La présence et le timbre de voix de ce baryton basse lui valent d’ailleurs une belle ovation finale. Le Chérubin de Cécile Madelin émeut. La jeune chanteuse, lauréate de nombreux concours, va devoir s’affirmer, mais sa voix, bien que fluette, est juste, et son physique, charmant. Laurent Kubla a l’abattage et le coffre qui conviennent pour composer un Comte remarquable d’assurance. Lies Vandewege étant souffrante le soir de la première, on n’a pas pu juger de sa Comtesse.

- Assemblé, comme depuis plusieurs années, par la violoniste Anne Gravoin, l’orchestre fait étinceler la musique de Mozart. Il faut dire qu’il est placé sous la baguette d’un chef aussi précis qu’attentif, Yannis Pouspourikas.

- Le lieu de ces Noces, en l’occurrence, le parc de Sceaux. La scène est montée devant Le Château, qui sert de décor naturel. Ici, comme aurait dit Paul Claudel, l’œil écoute. La création a lieu dans le cadre d’Opéra en Plein Air, une manifestation inventée il y a presque vingt ans pour donner à faire découvrir le répertoire lyrique dans des lieux prestigieux du patrimoine architectural français. Ce soir là, ces Noces étaient présentées à Sceaux mais elles vont se donner tout l’été dans d’autres sites aussi prestigieux.