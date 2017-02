Niveau record d’indécis face au casting de la présidentielle : si la présidentielle ne se jouait pas sur des candidat(e)s mais sur des idées, lesquelles gagneraient ?

En septembre 2015, 84% des Français (sondage Elabe) estimaient que l’absence d’accord européen sur l’accueil des migrants et des réfugiés était inquiétante pour l’avenir de l’Union européenne. Quelle est la position majoritaire des Français sur la question des migrants ? Quel est le candidat qui semble aujourd'hui le plus à même de "capter" cette tendance ?

Sylvain Brouard : Le baromètre des priorités politiques (www.prioritespolitiques.fr) révèle que la position majoritaire dans l'opinion française est très claire : 58% des personnes interrogées en septembre 2016 souhaitent une diminution du nombre d'étrangers autorisés à résider en France.

Et quand la question porte spécifiquement sur les réfugiés et les demandeurs d'asile, la même tendance est observable. A l'inverse, sur les expulsions, on obtient un résultat inverse avec un très fort soutien pour l'augmentation du nombre d'expulsions. La position majoritaire est donc clairement la diminution du nombre d'étrangers en France. C'est, en outre, l'une des dimensions considérée comme les plus importantes. On a un double effet. 55% veulent diminuer le nombre d'étrangers autorisés à résider en France, 31% "beaucoup diminuer" et 24% "plutôt diminuer" le nombre d'étrangers à résider en France. Sur cette thématique, 28% considèrent que c'est un enjeu "extrêmement important", ce qui est le niveau le plus élevé. Et c'est le Front national qui est considéré comme le mieux à même de mettre en œuvre cette orientation, avec 35% des répondants.

D'après un sondage Ifop (mars 2016), 59 % des Français estimaient que la réforme du Code du travail risquait d'accroitre la précarité des salariés. Alors que les Français semblaient plutôt favorables au "réformisme", quel a été l'effet de la loi El Khomri, rejetée majoritairement par l'opinion, sur la question du travail ? Faut-il voir un rejet général des Français pour ce type de réformes, ou faut-il associer ce refus à une simple opposition du gouvernement ? Au regard des réponses de l'électorat, quel est le candidat qui semble aujourd’hui le plus à même de "capter" cette tendance ?

Sylvain Brouard : C'est un peu délicat de se prononcer sur la loi El Khomri, compte tenu de son caractère multiforme.

Là où l'on obtient des réponses claires, en revanche, c'est sur la dimension relative aux possibilités de licenciement. De ce point de vue là, on a le statu quo comme position préférentielle. C’est-à-dire que 20% des répondants pensent qu'il faut augmenter les possibilités pour une entreprise de licencier, 43% considèrent qu'il faut maintenir la situation telle qu'elle est actuellement, et 30% pensent qu'il faut diminuer cette possibilité.

Il y a donc plus de gens qui souhaitent diminuer les possibilités de licenciement que les augmenter. On voit plutôt une polarisation entre deux évolutions clairement marquées : l'une pour la diminution, l'autre pour une augmentation, avec un groupe (le plus nombreux) qui souhaite l'immobilisme.

Pour ce qui est des candidats, deux tendances émergent : on a 22% des répondants qui pensent que Les Républicains répondent au mieux à cette question, et qui correspondent à ceux qui souhaitent augmenter les possibilités de licenciement. A l'inverse, on a 16% pour le Parti socialiste, et 10% pour le Parti de gauche, qui, eux, sont, de manière prépondérante, en faveur d'une diminution des possibilités.