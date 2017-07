Le niveau des enseignants a-t-il baissé sous Vallaud-Belkacem? le cas Créteil

Ce sont les dix premiers bien sûr, sans compter ce que réservent la politique, la justice, les médias, les opérations internationales… plus tous ceux que j’ai oubliés.

Souvents décrits comme la première source de perte d'emplois à l'avenir, les robots pourraient au final créer bien plus d'emplois qu'ils n'en détruiront.

Les Etats-Unis traversent actuellement une période de paranoïa aiguë en matière d’espionnage et de trahison qui rappelle les plus belles heures du Maccarthysme (ou la « peur rouge ») des années 1950.

Si les vacances sont bien méritées pour bien des élèves, cette période est aussi un grand moment de stress pour certains parents et élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à la rentrée.

La France vient d'honorer Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature, en le faisant entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de La Pléiade. Mais, pas de chance, le dernier roman publié de lui n'est vraiment pas ce qu'il a fait de meilleur. C'est confus, sans grand intérêt et, même, sexuellement racoleur.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tour des France : les tops et les flops de la première semaine

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Comme il se doit, Najjat Vallaud, qui avait promis l'excellence pour tous, a couvert un système où les moins bons enseignants ont été affectés devant les moins bons élèves, histoire de parachever l'oeuvre de sélection sociale que notre pays adore et mène consciencieusement à bien.

On peut le croire en lisant la presse locale. Ainsi, l'académie de Créteil prévoit-elle de ne pas titulariser une centaine de nouveaux enseignants. Ceux-ci n'ont pas les compétences requises pour être reconnus comme enseignants, donc, à l'issue de leur première année de stage, et devront "redoubler", voire seront licenciés avant la rentrée.

On se souvient que, arrivant au pouvoir, François Hollande et son brillant ministre de l'Éducation, le cerf-volant Vincent Peillon, avaient programmé 60.000 créations de postes d'enseignants. Najjat Vallaud-Belkacem s'est fait un plaisir d'assumer la promesse.

