Nikki Haley : la femme qui contribue à sauver l'administration Trump de l'intérieur en... lui tenant tête

Atlantico : Comment Nikki Haley est elle parvenue à bâtir cette réputation ? Quelle est son importance aujourd’hui dans le dispositif ?

Gérald Olivier : A lire certains médias américains, Nikki Haley serait en route pour la Maison Blanche... Le poste de Secrétaire d'Etat n'étant qu'une brève étape sur son chemin. Toutefois justement ne brûlons pas les étapes.

Il se trouve qu'au printemps et jusqu'au début de l'été, chacun à Washington était convaincu de la démission imminente de Rex Tillerson et de son remplacement par Nikki Haley. Cette démission n'est pas intervenue. A présent elle est annoncée pour décembre, avec toujours N. Haley pour reprendre la fonction. Nous verrons. Donald Trump a remis de l'ordre dans la Maison Blanche, Tillerson a pris certaines distances. Il a un job a assurer, qui n'est pas de diriger la diplomatie américaine, mais de réformer le Département d'Etat pour en réduire les coûts de fonctionnement.

Tant que ce job n'est pas accompli, il restera et Nikki Haley attendra. Néanmoins c'est bien une des figures montantes de l'administration Trump, qui a réussi à gagner la confiance du président Trump alors qu'elle avait été très critique du candidat Trump.

Elle l'a fait en défendant à la fois les positions du président et sa politique. Avec une méthode très simple. Récompenser les amis. Sanctionner les adversaires. Elle sait que le monde, et l'ONU, sa principale institution globale, ne peuvent pas se passer des Etats-Unis, ni financièrement, ni militairement, ni même en termes de "leardership", donc Haley en tant que représentante des Etats-Unis à l'Onu prend note de qui soutient les Etats-Unis et qui ne les soutiens pas, non pas simplement au sein du Conseil de sécurité, mais surtout au sein de l'Assemblée générale. Et peu de nations osent s'opposer ouvertement aux postions de Washngton. Elle a ainsi obtenu que 120 nations adhèrent au plan de réforme américain Elle a aussi beaucoup calme les craintes de ses vis à vis concernant les intentions réelles du président Trump.

Après les départs de Steve Bannon et de Sebastian Gorka, une ligne diplomatique plus "claire" semble s'être imposée. Dans quelle mesure Nikki Haley peut elle s'inscrire dans cette "ligne" présidentielle ? Quelle est son influence ?

Haley a un rôle là où l'Onu a un rôle. Par exemple sur la question nord coréenne, et sur la question iranienne. Mais les deux personnages clés en matière de politique étrangère sont le général Mathis la secrétaire à la Défense, et le général H.R. Mc Master le conseiller à la Sécurité nationale. Par contre obtenir que le Conseil de Sécurité vote deux fois à l'unanimité des sanctions contre la Corée du Nord constitue un gage de ses compétences et de son influence.

Nikky Haley a gagné sa popularité lors des frappes américaines contre la Syrie, suite à l'attaque chimique menée par les forces du régime de Bachar el Assad à Khan Shaykhune a printemps. C'est elle qui est montée en première ligne au Conseil de sécurité de l'Onu, un peu comme Collin Powell en 2002, mais avec plus de succès, et comme Adlai Stevenson lors de la Crise des missiles de Cuba en 1962. Elle a fait jouer l'émotion et préparer l'opinion à une riposte américaine et tout au long de cet épisode elle a été en phase avec le président Trump.

Un peu comme lui elle peut avoir un langage dur et brutal mais se montrer conciliante. Elle a beaucoup critiqué Valdimir Poutine et l'attitude des Russes aussi bien en Ukraine qu'en Syrie, mais elle n'a jamais cessé de parler à ses interlocuteurs russes... Idem sur l'Iran. Elle a dénoncé le régime islamique iranien pour les activités terroristes qu'il mène depuis trente ans, mais elle est également parvenu à contenir es ardeurs bellicoses du président et (pour l'instant) à préserver le soutient de l'administration au traité sur le nucléaire de juillet 2015 alors que Trump, candidat, avait promis de l'annuler.