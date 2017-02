Nicolas Sarkozy au conseil d'administration d'Accor : combien ça rapporte… et à qui ?

Pour AccorHotels, c’est une bonne affaire et pour Sébastien Bazin, le président du groupe, une idée intelligente que beaucoup de patrons auraient dû avoir avant lui. Nicolas Sarkozy va donc rentrer au board d’Accor, le conseil d’administration, l’exécutif suprême du groupe. Il rassemble des représentants des actionnaires, des représentants du personnel (pas assez) et des personnalités indépendantes qui apportent leur expertise et leur compétence. Le conseil d’administration définit la stratégie globale et surveille son application. C’est le conseil qui fixe la rémunération des dirigeants et entérine la politique de distribution des dividendes. Il se réunit une dizaine de fois dans l’année avec, entre temps, des missions ponctuelles d’audit ou d’analyse dont peut avoir besoin la direction générale.

Bref ça n‘est pas exténuant comme travail, mais ça n’est pas « fictif ». D’autant que les administrateurs sont juridiquement responsables des décisions qu’ils votent. Alors la nomination de Nicolas Sarkozy a provoqué quelques sarcasmes dans la classe politique, mais disons que le monde des affaires reconnaît avec un peu de recul que l’initiative est judicieuse.

Accor est un groupe français, mais dont l’activité est internationale ; ce groupe est sévèrement challengé par les mutations technologiques comme l’ensemble des activités du tourisme. Booking, une plateforme de réservation a laminé les marges. Quant à l’emprise d’Airbnb, elle est considérable. Faut savoir que la valeur d’Airbnb ou de Booking est deux à trois plus lourde que celle d’AccorHotels.

AccorHotels a donc besoin d’apporter des réponses stratégiques à cette concurrence qui pourrait à terme l’étouffer. Il lui faut trouver les meilleurs implantations, le meilleur service à la clientèle et un modèle économique qui lui permette d‘investir (et les investissements sont lourds) et de protéger son indépendance. Comme le Club Med ou Pierre & Vacances, Accor est courtisé par les investisseurs chinois. Accor doit donc, tout à la fois, assumer la mutation technologique, investir en Chine sans se faire manger et préparer le développement en Afrique.

Dans ce contexte-là, la cooptation de Nicolas Sarkozy est totalement légitime. L’ancien chef d’Etat connaît les chefs d’Etat du monde entier et son dynamisme à saisir les idées neuves n’est plus à prouver.

Sébastien Bazin a donc eu du flair et du courage parce que vis-à-vis du conservatisme français, un phénomène de rejet de la part de l’establishment. Le monde de la banque et de la grande entreprise courtise les hommes politiques quand ils ont le pouvoir, mais ne les considère guère à la hauteur quand ils quittent le pouvoir. Nicolas Sarkozy va donc travailler pour Accor et il devrait recevoir une indemnité de 50 000 euros par an pour un travail qui à priori n’est pas fictif.