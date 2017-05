Nicolas Dupont-Aignan : "La droite française s’est trop longtemps couchée face au politiquement correct. Quand la gauche s'unit, on applaudit, quand c'est la droite, on culpabilise les Français"

Dimanche prochain, je me poserai la question de l’exil.

Philippe Claudel est certainement l'un des meilleurs écrivains français actuels. Mais qu'est-ce qui lui a pris de se lancer dans ce recueil de nouvelles où la laideur du monde contemporain est poussée au paroxysme? Un conseil: passez à côté et attendez la suite.

La publication d'un premier sondage en défaveur du Brexit dans le Times sucite beaucoup d'espoir dans le camp des vaincus au Royaume-Uni. C'est le signe d'un second tour décisif lors du quel ils souhaitent renverser la tendance.

Marine Le Pen à Villepinte, Emmanuel Macron à la Villette : les deux finalistes de la présidentielle ont chacun tenu leur dernier grand meeting avant le deuxième tour, (avant de s'affronter à nouveau par journal télévisé interposé dans la soirée), rodant leurs argumentaires et angles d'attaques pour le débat télévisé de mercredi qui s'annonce âpre et tendu.

Pendant trois ans, Michel Pascal a recueilli les confidences inédites des plus grands noms de la profession, mais aussi celles des patrons et des hommes politiques. Aucun scénariste n'aurait osé imaginer les complots, les pièges, les hasards qui ont forgé les individus, les films et les compagnies pendant cet âge d'or. Extrait de "Histoire secrète de cinéma français", de Michel Pascal, aux Éditions Robert Laffont (2/2).