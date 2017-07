Nice, le traumatisme d’une ville : l’attentat du 14 juillet 2016 a fait proportionnellement plus de victimes que le 11 septembre à New York ou que n’importe quel autre attentat dans une grande ville occidentale ces dernières années

Dans ce cadre, parmi les principaux actes à caractère terroriste qui ont touché l'Occident, c’est-à-dire l’Europe et l’Amérique du Nord, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington ont été logiquement les plus médiatisés, concernant deux villes globales, la capitale et la plus grande agglomération des Etats-Unis, faisant le plus grand nombre de morts (2733 + 184), soit largement plus que n’importe quel autre attentat (le plus meurtrier à l’époque était l’explosion d’une bombe dans le vol Air India 182 au-dessus de l’océan Atlantique le 23 juin 1985, qui avait fait 327 morts), frappant deux cibles emblématiques, le World Trade Center à New York, symbole de la puissance financière américaine, et le Pentagone à Arlington, temple de la puissance militaire états-unienne, et, enfin, le mode opératoire correspondant à quatre attaques simultanées par l’intermédiaire de détournements d’avions transformés en « missiles »

En deuxième position, viennent probablement les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui ont été plus médiatisés que ceux de Madrid du 11 mars 2004, pourtant plus meurtriers, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les attaques de Madrid venaient moins de trois ans après le 11 septembre 2001, donc leur ampleur paraissait bien moindre, d’autant qu’elles étaient revendiquées par la même organisation, Al Qaïda (la réalité de son implication directe demeure cependant encore floue aujourd’hui). Ensuite, dans la hiérarchie urbaine internationale, Madrid est une métropole de rang inférieur à Paris et les cibles, les transports en commun, n’étaient pas particulièrement symboliques, contrairement à Paris avec le Stade de France et le Bataclan. Enfin, les attentats du 13 novembre 2015 se déroulent dans un autre contexte géopolitique, étant l’attaque la plus meurtrière perpétrée en Occident par l’Etat Islamique, qui a émergé en 2014 au Moyen-Orient.

Par ailleurs, même si notre propos ne vise pas ici à faire une hiérarchie exhaustive du traitement médiatique de chaque attentat majeur, on constatera aussi le très fort impact international de la fusillade de Charlie Hebdo de janvier 2015 à Paris, alors que son nombre de morts (une douzaine) a été relativement faible par rapport à d’autres attentats de masse. L’importance, qui lui a été accordée, s’explique par la cible, des journalistes tués pour ce qu’ils dessinaient, entraînant mécaniquement la compassion, légitime, de tous les journalistes de la planète, qui s'y sont identifiés.

Cependant, cette hiérarchisation médiatique des actes terroristes ne prend jamais en compte l'impact local, c’est-à-dire le nombre de personnes réellement touchées par l'attentat dans l'agglomération concernée. Or, cet impact local permet de mieux comprendre la gravité de l’acte terroriste, au-delà de sa plus ou moins grande portée symbolique, qui fait que des attaques, aux nombres équivalents de victimes, ont des traitements médiatiques différenciés.