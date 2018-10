Niaiseries jupitériennes : "la plupart des combattants sont des civils qu'on a armés" !

L’automne ensoleillé 2018 a vu se développer un « nouveau » mode de transport urbain, la trottinette…électrique. Le marché a explosé et sur les chaussées comme les trottoirs ces petits engins se faufilent non sans danger pour tous les autres…mais aussi et surtout pour leurs pilotes et passagers. On déclare leur vitesse limite à 25 km/h, mais chacun a pu constater que cette affirmation est inexacte, et les incidents nombreux vont conduire…forcément…à une réglementation.