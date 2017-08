Neymar : Gérald Darmanin pourriez-vous saliver un peu plus discrètement ?

Gérald Darmanin se réjouit de l'arrivé en France du célèbre footballeur. Peut-être est-il un supporter du PSG ? Peut-être ne l'est-il pas ? On ne tranchera pas cette intéressante question. C'est d'ailleurs sans importance car M Darmanin est avant tout comptable de l'argent public.

Son job, c'est d'équilibrer autant que faire se peut les dépenses et les recettes. C'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est de veiller à ce qu'il en sorte le moins possible.

Le poste qu'il occupe n'est donc pas des plus faciles. Et quand il s'agit d'argent, le silence est d'or.

Or M Darmanin a cru bon de pousser un cocorico : "il vaut mieux que Neymar paye ses impôts chez nous plutôt qu'ailleurs". Le montant de ce que l'Etat touchera à la suite de ce transfert se monte en effet à 30 millions d'euros par an ! Une somme qui donne le vertige tout comme les 220 millions d'euros déboursées par le PSG pour s'offrir Neymar. Depuis Vespasien on sait que l'argent n'a pas d'odeur. Mais celui-ci en a une : l'odeur du pétrole du Qatar.

En soit, avoir de l'argent, même beaucoup, le dépenser, en toucher, n'est en rien scandaleux. Mais célébrer l'argent-roi, se prosterner devant le veau d'or, est un culte qui frise l'indécence. Tout ce qui tourne autour de Neymar, des impôts qu'il va payer, et qui réjouissent tant M Darmanin, est certes parfaitement légal. Mais est-il moral de le crier sur les toits et de faire entendre les bruits délicieux du tiroir-caisse ?

Nous vivons aujourd'hui dans l'ère du vide. Et dans cette ère du vide comme l'écrit excellemment Robert Redeker : "les footballeurs ont remplacé les héros". Cette ère désespérante a trouvé son aboutissement avec l'élection de Macron à la présidence de la République. Le chef de l'Etat se prend pour Dieu. Mais il n'est que le roi Midas de la mythologie grecque. Tout ce qu'il touchait et donc aussi ce qu'il mangeait et buvait, se transformait en or. Il a failli en crever.

Les ministres de M Macron parlent comme la voix de leur maitre. Gérard Darmanin n'échappe pas à cette règle. Mais plutôt que de se vautrer dans cette débauche d'euros, on aurait aimé qu'il reste discret et silencieux. La vérité aurait voulu qu'il dise "merci le Qatar d'avoir acheté le PSG, merci le Qatar d'avoir acheté Neymar". Faut pas trop demander quand même. Car ça n'aurait pas plu au bon peuple.