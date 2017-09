New York Shanghai en fusée en 30 min : le nouveau projet fou d’Elon Musk est-il crédible ?

Atlantico : Le milliardaire Elon Musk, dirigeant de Space X, a indiqué lors du congrès international d'astronautique (IAC), jeudi en Australie, vouloir développer des vols en fusée pour relier tous les points de la planète en moins d'une heure, et ce, en utilisant un nouveau modèle de lanceur développé par sa société. Un tel projet est-il réalisable ?

Olivier Sanguy : Sur le plan purement technique, cette idée fonctionne. C'est même en fait un concept ancien envisagé par les pionniers de l'astronautique. Mais à cette époque-là, avant la seconde guerre mondiale, on parlait surtout d'un bombardier capable d'aller larguer sa sinistre cargaison à l'autre bout de la planète ! Le plus connu de ces projets est le bombardier antipodal (ou Silbervogel pour oiseau d'argent) de l'ingénieur autrichien Eugène Sänger (1905-1965), un appareil qui allait suffisamment haut pour "rebondir" sur l'atmosphère et atteindre sa cible.

Le BFR, pour Big Falcon Rocket, d'Elon Musk en version "terrestre" pour ainsi dire reprend une partie de ce principe, mais apparemment sans les rebonds. En gros, il s'agit d'une fusée habitée qui ne se met pas sur orbite, mais profite du fait de quitter l'atmosphère pour survoler la planète à 27000 km/h et enfin se poser en rétropropulsion. Il n'y a là aucune technique réellement nouvelle à mettre au point. Sur le papier, ça marche. Reste bien évidemment les contraintes d'une utilisation en réel !

Quelles sont les contraintes techniques qui pourraient s'opposer à un tel projet ? Quels sont les délais envisageables pour en arriver à une telle révolution du transport ?

Les contraintes sont à la fois dans les détails et les dimensions hors norme de l'engin envisagé : 106 m de haut et 4400 tonnes au décollage ! Dans les détails, car si toutes les techniques requises existent, certaines sont très poussées. Je pense plus particulièrement aux gigantesques réservoirs en fibre de carbone pour le méthane et l'oxygène liquides qui y seront stockés à des températures très basses, environ -180 °C, ce qui implique des contraintes énormes. Il ne faut pas oublier les propulseurs Raptor qui présentent des performances importantes et donc à nouveau des contraintes très fortes en ce qui concerne par exemple la pression de la chambre de combustion. En plus il faudra gérer simultanément 31 de ces moteurs pour le premier étage du BFR ! Mais il est à noter 2 choses. Tout d'abord le BFR d'Elon Musk n'est pas qu'une fusée de papier. Elle capitalise sur certains concepts que SpaceX emploie aujourd'hui avec succès sur ses fusées Falcon 9, notamment la phase de retour rétropropulsé du premier étage. De plus, les équipes de SpaceX ont concrètement testé un prototype de réservoir en fibre de carbone jusqu'à sa pression de rupture. Un test couteux ! De même, le propulseur haute performance Raptor est en développement et là aussi les tests ont commencé.