Neuroscience du succès : faut-il croire ceux qui proposent d’entraîner votre cerveau pour réussir dans la vie ?

Atlantico : S'il est facile de trouver des conseils pour prendre soin de son corps, trouver de bons conseils pour entretenir notre cerveau est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Quelles bonnes pratiques pouvez-vous conseiller à ceux qui veulent en prendre soin ?

Stéphane Marchand : Il faut comprendre que le cerveau fonctionne d'une manière pas toujours intuitive. Certaines phases d'apparent repos, d'inattention, de relaxation sont extrêmement favorables à l'activité cérébrale. Tout le monde a expérimenté le fait que lorsque l'on se pose un problème le soir, une solution apparaît parfois naturellement au matin après une nuit de sommeil. C'est la traduction de ce qu'il se passe réellement dans le cerveau. Ce dernier ayant stocké un certain nombre de questions est capable de tourner alors que nous n'en avons pas conscience.

Il faut avoir à l'égard de son cerveau un immense respect car il s'y passe des choses que nous ne maitrisons pas et une part énorme de ce que nous produisons durant notre vie vient de notre cerveau sans que l'on s'en rende compte.

Au final la meilleure façon d'entretenir son cerveau est de le faire travailler. On a montré depuis longtemps que, par exemple, des exercices de mémoire pouvaient dans une certaine mesure freiner la dégénérescence cérébrale. Le cerveau n'est ni plus ni moins qu'un muscle qu'il faut entretenir. Il faut comprendre que le moment où nous utilisons le plus notre cerveau c'est lorsque nous faisons un effort de mémoire, puisque les souvenirs sont le résultat d'un encodage et les deux encodages les plus puissants sont les souvenirs olfactifs ou musicaux. Pour entretenir le cerveau, il faut donc prendre conscience de l'olfaction et de la musique.

Il faut aussi veiller à la qualité du sommeil, car le cerveau reste très actif quand on dort. Il faut absolument ménager des périodes d'inactivité et notamment des périodes de sommeil. Sur cette affirmation qui ne fait aucun doute, un débat intéressant a lieu depuis des années sur la surexposition des enfants aux écrans. Le monde actuel fait que les enfants sont constamment sollicités par les écrans et ne passent plus par des périodes que l'on aurait qualifié il y a quelques dizaines d'années "d'ennui". Décrocher, dormir, laisser son esprit vagabonder sont des comportements très importants pour veiller à la bonne santé de son cerveau.

Au contraire, que faut-il éviter de faire subir à notre cerveau ?

Nous avons commencé à en parler mais il est clair que la sur sollicitation est quelque chose de dangereux. Le sommeil baisse en qualité parce que le bruit ambiant, la lumière ont augmenté à cause de l'omniprésence des écrans ces dernières années. La consultation du smartphone avant de dormir par exemple va détériorer la qualité du sommeil qui va venir ensuite.

L'utilisation de substances addictives ont des effets qui sont aussi très connus sur le cerveau et pèsent sur la bonne santé de l'organe.